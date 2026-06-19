Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 18:14h.

Álvaro Morata explica por qué no puede fichar por el Getafe ni jugar más en España: "No puedo cambiar"

Ángel Torres avanza el futuro de algunos nombres propios del vestuario

Compartir







El Getafe aborda un verano cargadísimo de trabajo. El club afronta un mercado de fichajes con muchos deberes pendientes y con la necesidad de incorporar un gran número de futbolistas ante las múltiples bajas que se presentan y las que ya se han hecho oficiales. Tras confirmar la continuidad de José Bordalás en el banquillo, su presidente Ángel Torres reveló el elevado número de incorporaciones que realizará para la temporada de la vuelta a Europa.

Durante una comparecencia pública, el máximo dirigente del Getafe expresó la imperiosa necesidad de acometer fichajes que tiene el Getafe. Serán muchas las caras nuevas que desembarquen en el Coliseum durante el verano e incluso el propio Ángel Torres se atrevió a cifrar cuántos jugadores llegarán.

"Vamos a intentar rejuvenecer la plantilla. Luego, cubrir bastantes bajas, 10 o 12, por lo que hay que traer 14 nuevos jugadores. Pero hay que mirar a la cantera, qué tenemos. Tranquilidad, que nos dejen trabajar", expresó ante los medios.

PUEDE INTERESARTE Bordalás insiste un año más por Jesús Vázquez, al que quiere desde 2022

Los fichajes y las salidas

A su vez, Ángel Torres dejó constancia de la dificultad que existe en el mercado ante las dificultades económicas que atraviesan los clubes y la disputa del Mundial, lo que provoca que el movimiento de futbolistas esté bastante parado. "Tenemos que vender para comprar, tenemos que rejuvenecer el equipo. El mercado está muy mal, hay Mundial y no hay ni un duro".

Sobre las salidas, se mostró rotundo a la hora de recalcar la necesidad de dar salida a ciertos futbolistas antes de poder fichar. "Aquí se va todo el mundo. Se ha ido Arambarri porque ya he firmado y, mientras no firme yo, no se va nadie. Tenemos que vender para comprar. Queríamos al entrenador, que ya ha firmado. La dirección deportiva trabaja para traer", agregó el presidente.