El Deportivo cierra el acuerdo con su próximo fichaje y avanza el regreso de Domingos Duarte

Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 16:34h.

Lorenzo Amatucci y Domingos Duarte, más cerca del Dépor

El Deportivo completa la terna por el fichaje de Fede Viñas: el deseo del uruguayo

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El RC Deportivo de A Coruña se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en su regreso a LALIGA EA Sports, con rumores por futbolistas de la talla de Álvaro Morata o incluso de Ayoze Pérez, aunque en este caso se ha encontrado con la negativa del Villarreal. Tras las oficialidades de Teun Gijselhart y Leo Román, Fernando Soriano avanza por otras dos incorporaciones, las de Lorenzo Amatucci y Domingos Duarte.

Tal y como informa Matteo Moretto, el cuadro herculino busca apuntalar el centro del campo y el eje de la defensa, respectivamente, con los dos futbolistas. El ascenso a la máxima categoría ocho años después obliga a reforzar todas las líneas y la dirección deportiva gallega quiere que Fernando Soriano pueda disponer del máximo número de altas posibles antes de arrancar la pretemporada.

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El estado de las operaciones del Dépor por Lorenzo Amatucci y Domingos Duarte

En el caso de Lorenzo Amatucci, el Deportivo habría llegado ya a un acuerdo con el futbolista aunque aún faltaría convencer a la Fiorentina para dejarle salir. El jugador italiano, de 22 años, brilló la pasada campaña como cedido en Las Palmas, siendo una de las piezas claves del equipo de Luis García que llegó hasta los play off de ascenso, cayendo contra el Málaga.

El Dépor podría alcanzar una oferta de hasta cuatro millones de euros por el jugador, que tiene un contrato con el equipo viola hasta 2028. La Fiore estaría dispuesta a dejar salir a Amatucci después de haberse formado en su cantera y varias cesiones en distintos equipos hasta su estreno en España.

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También ha avanzado el Deportivo por la llegada de Domingos Duarte, que llegaría como agente libre después de haber finalizado su contrato con el Getafe el pasado 30 de junio. El zaguero portugués aportaría experiencia a la zaga coruñesa después de haber jugado ya como local en Riazor durante la temporada 18/19, donde fue un pilar en la defensa del equipo que, un año después de descender, rozó el regreso a Primera División antes de caer en Son Moix.