Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 12:23h.

En principio la operación se planteó como un traspaso, pero el conjunto groguet prefirió hacerlo como una cesión

Cesc Fábregas ficha en el Getafe a un deseo del Atlético y Villarreal

Compartir







El Getafe CF tiene muy encarrilado el fichaje de Ramón Terrats. El mediocentro del Villarreal CF, que ya sabe lo que es jugar como local en el Coliseum, perfila su regreso al conjunto azulón después de una temporada a préstamo en el RCD Espanyol, donde ha ofrecido luces y sombras. De este modo, el jugador barcelonés, a sus 25 años, sigue persiguiendo la estabilidad en la élite del fútbol español, después de acumular varias cesiones con más o menos éxito. En este sentido, los clubes negocian la operación bajo los términos de un traspaso definitivo, toda vez que el conjunto groguet le ha perdido la fe pese al potencial que insinuaba. Aunque, eso sí, José Bordalás ya le sacó su mejor versión y le otorgó galones, aunque fuera jugando, en muchas ocasiones pegado a la banda izquierda.

Sin embargo, no es la única negociación que el Getafe CF y el Villarreal CF mantienen abierta. Y es que, según informa Matteo Moretto, la llegada de Jean Ives Valou al conjunto azulón también está muy cerca de concretarse. En principio, según avanzaba el periodista Xavi Jorquera en ESPORTSBASE, el fichaje del jugador del Villarreal B se estaba negociando mediante un traspaso, cifrado en una cantidad levemente superior al millón de euros. Sin embargo, el club groguet ha preferido, finalmente, seguir manteniendo el control por el jugador, del 2006. De este modo, ha acabado planteando una cesión simple, sin opción de compra, que el cuadro azulón habría aceptado sin problemas.

PUEDE INTERESARTE Pape Gueye renuncia a Senegal hasta que se marche el actual equipo técnico de Pape Thiaw

Quién es Jean Ives Valou, el central del Villarreal que va a fichar el Getafe CF

Así las cosas, Jean Ives Valou es un defensa central, zurdo y que también puede jugar como lateral. El costamarfileño, de apenas 20 años, es un proyecto de defensor con un futuro muy atractivo por delante. Se trata de un jugador con poderío físico, fuerte en la marca y velocidad. Su altura, 1.88, le convierte, además, en un buen activo en el balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Con el filial groguet ha disputado 41 partidos en las dos últimas temporadas, marcando tres goles, y llegando a debutar en el primer equipo en Copa del Rey el pasado curso. Ante las bajas de Domingos Duarte y Diego Rico, la llegada del futbolista del Villarreal B se antoja fundamental.

En este sentido, desde el Villarreal CF entienden que una cifra de un millón de euros se antoja sumamente escasa para el potencial que se le advierte. Por eso entienden que lo ideal es que salga a préstamo, se foguee en un equipo donde logre tener importancia y aprenda los fundamentos defensivos (para eso, pocos hay como José Bordalás) y crezca en un ambiente controlado para poder sacarle mucho más dinero en el futuro o incluso contar con él para el primer equipo.