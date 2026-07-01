Monchi sorprende y cierra su segundo fichaje en el RCD Espanyol

Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 10:24h.

El gaditano acelera en el mercado con su segunda incorporación, y una tercera en el horizonte

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Monchi ha acelerado su compleja misión de reforzar al RCD Espanyol para que dé un salto de calidad. El nuevo director general deportivo del conjunto perico ya tiene cerrado el fichaje de Álex Calatrava, pero no sería el último. Y es que Quilindschy Hartman, jugador del Burnley, sería el otro perfil que tiene muy avanzado el de San Fernando para mejorar la plantilla espanyolista.

El interés lo adelantó el portal ESPN, mientras que el diario AS ratifica que el jugador ya está "atado". En este sentido, el jugador llega para ocupar el enorme hueco que ha dejado Carlos Romero, cedido durante las dos últimas temporadas desde el Villarreal CF y cuyo rendimiento ha sido óptimo. Ahora, Monchi ya tiene cerrado al futbolista holandés, de 24 años.

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Así las cosas, Quilindschy Hartman se trata de un jugador de 24 años y 1.85 metros de altura. Se desempeña como lateral izquierdo, y su valor de mercado asciende a 16 millones de euros. Si el RCD Espanyol puede permitirse esta operación es porque el Burnley también es propiedad de Alan Pace. Y, viendo que el jugador tuvo un tramo complejo en el que no jugó durante varios meses, ahora el conjunto perico se postula como alternativa para que el neerlandés vuelva a tener continuidad. De este modo, el propio jugador ya habría dado el 'OK' a su cesión.

Monchi y el interés en Quilindschy Hartman: "Es una opción importante"

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En declaraciones al canal de Twitch de Javier de Haro, Monchi afirmó que su nombre está en lista: "Es una opción importante para el puesto del lateral izquierdo, donde no podemos fallar". El nombre del futbolista suena desde hace días como futurible.

Quilindschy Hartman milita actualmente en el Burnley inglés, club que preside Alan Pace, que a su vez dirige el Espanyol. La química entre ambas entidades es obvia. Hartman tiene 24 años y ha disputado 23 encuentros en la campaña 2025-2026, entre todas las competiciones.

Por otra parte, Monchi confirmó que el extremo del Castellón Álex Calatrava está "cerca" de convertirse en blanquiazul: "No será ninguna sorpresa si digo mañana que Álex será jugador del Espanyol, pero hay unos parámetros marcados y no vamos a precipitarnos", explicó detenidamente.

Monchi también avanzó su intención de renovar al portero Fortuño, con contrato hasta 2027. El guardameta, según indicó el director general deportivo, podría salir cedido. El club estudia la mejor fórmula para que el futbolista siga creciendo.