Un equipo de Champions tantea el fichaje de Omar El Hilali

Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 11:47h.

Bryan Zaragoza puede regresar a LALIGA: su fichaje, sobre la mesa

Tiene contrato en vigor hasta 2027 con los pericos

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El Espanyol afronta el primer verano de la era Monchi en el club. Y, con ello, los múltiples cambios que se avecinan de cara a la próxima temporada. Aunque el mercado está un tanto parado debido al Mundial, el club perico trata de avanzar en ciertas tareas mientras el timbre del RCDE Stadium no deja de sonar. En las últimas horas vuelve a sobrevolar en el club el interés por llevarse a Omar El Hilali.

Se trata del Como 1907. Tal y como informa Mundo Deportivo, el equipo de Cesc Fàbregas habría preguntado por la situación del defensa, un interés que es extensible a temporadas anteriores. El caramelo de la Champions es la principal baza con la que cuenta el club italiano para tratar de convencer al jugador. De momento, se trata solo de un simple tanteo al que tanto el Espanyol como Monchi tendrán que estar atentos.

El contrato de Omar deja la puerta abierta a cualquier escenario. Le queda un año por delante mientras Mochi aborda el tema de las renovaciones para tratar de blindar a algunos futbolistas. El jugador, en una entrevista reciente, se remitió al año que le queda por delante cuando le preguntaron sobre su futuro. Cabe recordar que su cláusula asciende a 30 millones de euros.

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Del gusto de Cesc Fàbregas

El Como afronta una temporada histórica con su primera participación en Champions y ve en El Hilali el jugador ideal para nutrir su plantilla de dinamismo ante todas las competiciones que tiene por delante. Cesc Fábregas ya tanteó su fichaje la temporada pasada y ahora vuelve a la carga por un jugador que encajaría a la perfección en sus esquemas. Por aquel entonces la oferta presentada rondaba los 14 millones. Está por ver si en esta ocasión hay avances más profundos por una de las piezas más cotizadas del Espanyol.