Monchi tantea un fichaje en el Villarreal para el ataque del Espanyol: operación de 10 millones

Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 00:01h.

Ya se intentó su incorporación en el pasado mes de enero, pero acabó en otro equipo

Bryan Zaragoza, el otro extremo por el que aprieta Monchi

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El RCD Espanyol planifica la temporada de cara al próximo curso. Monchi, director general deportivo, tomó la decisión de mantener a Manolo González al frente del equipo, y de forma conjunta con el técnico ya tienen esbozados los primeros pasos del mercado de fichajes. Y es que, más allá de dar salida a varios jugadores que no cuentan, también tienen avanzado el fichaje de Álex Calatrava, mediapunta del Castellón. Sin embargo, también trabaja en reforzar la delantera, donde Bryan Zaragoza es el nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas. Sin embargo, no es el único.

Y es que, según informa Mundo Deportivo, Ilias Akhomach es el otro jugador que Monchi tendría en la agenda para reforzar el ataque. La citada información apunta a que el jugador barcelonés, de ascendencia marroquí, sería la otra gran apuesta para buscar el desborde y la velocidad por fuera. El conjunto perico busca extremos para dotar al equipo de un extra de velocidad y regate, algo de lo que el equipo ha adolecido en el tramo final del pasado curso, lo que explica, asimismo, que también hayan sondeado a Bryan Zaragoza.

Las reservas del Villarreal con Ilias Akhomach: 10 millones para dejarle salir

Sin embargo, el citado medio apunta a que el Villarreal CF no está seguro de la operación. En este sentido, Iñigo Pérez ha contado con Ilias Akhomach los últimos seis meses, desde que se marchó en préstamo al Rayo Vallecano para recuperar sensaciones y tener minutos después de una grave lesión. Sin embargo, ahora el técnico navarro ocupará el banquillo del conjunto groguet, razón por la cual ahora podría apostar por él en el próximo curso. Aunque, por otra parte, la citada información apunta a la cifra de 10 millones de euros para poner en marcha el fichaje. No es ninguna barbaridad, ya que su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, es de 12 'kilos'.

Precisamente el RCD Espanyol ya tanteó a Ilias Akhomach en enero, pero se acabó marchando a Vallecas, donde, además, ha podido disfrutar de la UEFA Conference League, alcanzando la final y teniendo un papel destacado. Como rayista ha jugado 16 partidos, en los que ha logrado un gol y una asistencia. A sus 22 años, el jugador tiene aún mucho futuro por delante, pero el camino cortado por el gran talento del conjunto groguet en el frente de ataque. Jugadores como Nicolas Pépé o Tajon Buchanan partían por delante el pasado curso y le cierran el paso, por lo que el extremo, que no ha sido citado con la selección de Marruecos para el Mundial, no vería mal marcharse a un lugar donde, a priori, sí tendría más minutos.