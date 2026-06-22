Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUN 2026 - 21:35h.

Un mensaje de Roig, sin nombrar al Sevilla, que parece apuntar a Nervión

El Sevilla FC busca en el mercado jugadores "con hambre"

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Hace no demasiado tiempo, Sevilla y Villarreal eran dos rivales directos en la zona alta de la tabla y ahora, por desgracia para los intereses blanquirrojos, los amarillos les miran desde arriba... ¿hasta para mandar una indirecta sobre su gestión económica?

Porque ha sido Roig Negueroles el que, en una interesante entrevista concedida al diario AS, ha dejado una llamativa reflexión sobre la economía de su equipo.

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El consejero delegado ha explicado en la citada entrevista que su equipo, a pesar de permanecer en Champions League, no puede hacer grandes desembolsos, ya que aún tienen algunas pérdidas, una situación que, por el bien del futuro económico en La Caréamica, no debe alargarse en demasía.

Para argumentarlo, Roig se ha apoyado en la situación de clubes que "no quiero nombrar", pero que, evidentemente, recuerdan en demasía a la situación que hoy vive el Sevilla.

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"Eso lo vas alargando durante años y al final te conviertes en equipos que no quiero nombrar, pero que ahora mismo están súper endeudados y con un equipo envejecido y sin capacidad económica de reacción", dice Roig en la citada entrevista.

Es importante señalar, nuevamente, que Roig no menciona al Sevilla en ningún momento, pero igualmente su reflexión, su situación y la que vivió el club hispalense, invita a pensar en una clara referencia.

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Las relaciones entre Sevilla y Villarreal

Estas palabras coinciden, además, en un momento en el que ambos equipos se han encontrado varias veces en el mercado de fichajes. Sin ir más lejos, el Villarreal aprovechó esta delicada situación económica del Sevilla para conseguir una ventajosa cesión de Alfon -en Nervión necesitaban inscribir- y según diversas fuentes, ambas entidades han mantenido contactos por Diego Conde, negociación en la que los de La Cerámica no estarían poniendo demasiadas facilidades a los del Sánchez-Pizjuán para llevarse al portero.