Bryan Zaragoza puede regresar a LALIGA: su fichaje, sobre la mesa

Fran Fuentes 22 JUN 2026 - 17:50h.

El extremo volverá al Bayern de Múnich tras su fiasco en la AS Roma

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Bryan Zaragoza regresará un verano más al Bayern de Múnich. Tras cortar su cesión al Celta de Vigo el pasado mercado de invierno y marcharse a la AS Roma, el extremo malagueño se equivocó al cambiar la estabilidad que estaba teniendo en Balaídos por un futuro incierto en el Olímpico de Roma. O no tan incierto, porque muchos preveían que iba a tener pocos minutos, y así ha acabado siendo. Y es que ha sumado menos de 200 minutos, repartidos en seis partidos entre Europa League y Serie A, donde ha logrado registrar una asistencia. Ahora, su regreso a LALIGA está, de nuevo, sobre la mesa.

Y es que, según informa Mundo Deportivo, Bryan Zaragoza se postula como una opción para reforzar el RCD Espanyol. Monchi, director general deportivo del conjunto perico, le ve como una posibilidad importante para dar ese ambicioso paso adelante que pretende la entidad. De este modo, tras encarrilar el fichaje de Álex Calatrava, se buscará una cesión del extremo malagueño con el Bayern de Múnich.

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La baza del RCD Espanyol para lograr el fichaje de Bryan Zaragoza

Así las cosas, el principal obstáculo para acometer la incorporación sería el elevado salario del futbolista. Y es que difícilmente el Espanyol podrá pagar un sueldo como el que pactó con el conjunto alemán. De este modo, la fórmula pasaría por intentar que el club alemán le pague un porcentaje de la ficha o alguna fórmula más creativa. En el Espanyol son conscientes de que Bryan Zaragoza no cuenta para nada en el Bayern de Múnich, y esa será su principal arma para negociar.

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De este modo, el RCD Espanyol buscaría ganar en velocidad, desborde y verticalidad en los costados, una zona que se ha visto resentida sin Javi Puado por lesión, y en la que ni Jofre Carreras ni Antoniu Roca han logrado un rendimiento rotundo el pasado curso. De este modo, la intención es clara, incorporar no ya a uno, sino incluso a dos extremos, dependiendo también de lo que ofrezca el mercado y de las salidas que se produzcan en esa posición este mismo verano.

Por su parte, Bryan Zaragoza acumula un sinfín de malas decisiones en su carrera y una necesidad de reivindicarse. A sus 24 años, ha jugado partidos de altísimo nivel, que le han llevado incluso a debutar con la Selección Española y marcar de penalti. Sin embargo, no ha sido capaz de terminar una temporada completa a un nivel sostenido, siendo un jugador más de destellos.