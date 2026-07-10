David Torres 10 JUL 2026 - 21:49h.

El problema Santamaría, muy cerca de su resolución: se irá al PAOK

Se le espera el domingo en Grecia

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ValenciaBaptiste Santamaría ya es, casi a todos los efectos, exjugador del Valencia CF. El centrocampista francés viajará en las próximas horas a Grecia para cerrar su contrato, pasar la revisión médica y fichar por el PAOK de Tesalónica. El Valencia CF, que no contaba con él para la pretemporada en Girona y que esperaba que se solventaran los últimos flecos de la rescisión de contrato con el jugador, le ha dado luz verde para que viaje y resuelva su nuevo contrato. El jugador renuncia a lo que le quedaba por cobrar en Mestalla para poder salir gratis.

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Así, en Grecia, citando fuentes del PAOK, aseguran que Santamaría llegará para ultimar los detalles de la negociación con el club y la firma del contrato, siempre y cuando todo transcurra sin contratiempos. Es más, según Novasport, tras la finalización del acuerdo, el exjugador del Valencia se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo blanquinegro y estará a disposición del nuevo entrenador, Alessio Lisci.

Una temporada para olvidar

Baptiste Santamaría se marcha tras una temporada para olvidar. Llegó el pasado verano y, aunque las primeras semanas contó para LALIGA, una expulsión tonta en la Copa, dónde sí tenía margen para jugar, terminó por hundir su temporada. En 2026 lleva 82 minutos para un total de 743 en LALIGA con 1 gol y una asistencia. En Copa ha jugado 272 minutos dando una asistencia.

Al final, participó en los minutos de descuento de infinidad de encuentros y la llegada de Aliou Dieng y el fichaje de Guido Rodríguez le dejaron sin sitio material en el equipo. Antes de volver al ostracismo que vivió la temporada pasada, el francés entendió que debía volar y el Valencia libera ahora su ficha que le servirá para acometer alguno de los fichajes que todavía tiene pendientes (lateral derecho, portero, central, hombre de banda y delantero).