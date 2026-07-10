Las cifras finales del fichaje de Karim Adeyemi, cerrado por el Barça

Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 18:49h.

Karim Adeyemi será nuevo futbolista del FC Barcelona

El plan del Barcelona con Julián Álvarez tras el fichaje de Adeyemi

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El FC Barcelona ya tiene cerrado a su segundo fichaje del mercado de verano 2026 tras Anthony Gordon con la llegada de Karim Adeyemi, que llega procedente del Borussia Dortmund. El internacional alemán acababa contrato con el cuadro de la cuenca del Ruhr en 2027 y esto le ha servido a Joan Laporta y Deco para conseguir al futbolista con un precio muy inferior al de su valor de mercado.

Tal y como ha avanzado Fabrizio Romano, el Barça pagará 22 millones de euros fijos más otros siete en variables con los que el Dortmund se acercaría a los 30 kilos que pagó por el delantero al Salzburgo en 2022. A sus 24 años, el atacante, que puede jugar en punta de lanza o por las dos bandas, firma un contrato como azulgrana por cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.

Karim Adeyemi llega para reforzar el ataque del Barcelona

El Barça ha aprovechado la oportunidad de mercado que ha aparecido con la incorporación de Karim Adeyemi, cuyo valor de mercado sigue siendo de 40 millones de euros pese a ese único año de contrato que le quedaba en Dortmund. En el equipo alemán no ha llegado a consolidarse pese a llegar como una de las grandes promesas del fútbol alemán y abandonará el club tras no alcanzar un acuerdo para su renovación.

Ahí ha aparecido el Barcelona para conseguir a un futbolista cuya polivalencia es del agrado de Hansi Flick, tal y como ha demostrado continuamente con su movimiento de futbolistas en el ataque. El delantero teutón se une a Anthony Gordon en un ataque en el que no se descarta aún que también llegue Julián Álvarez después de las salidas de Robert Lewandowski y Marcus Rashford a la espera de saber si Raphinha o Ferran Torres también hacen las maletas.