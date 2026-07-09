El precio máximo que pagará el FC Barcelona por Karim Adeyemi

Juan Pérez 09 JUL 2026 - 22:48h.

El jugador acaba contrato el próximo año y será libre de negociar en enero

El plan del Barcelona con Julián Álvarez tras el fichaje de Adeyemi

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El mercado de fichajes del FC Barcelona abre una nueva vía en las negociaciones con el Borussia Dortmund por Karim Adeyemi, una opción para el ataque independiente de la apuesta por Julián Álvarez. La oportunidad de obtener a un jugador tan desequilibrante a un coste tan bajo pasa por la finalización del contrato del alemán la próxima temporada, un valor que apunta a descender el precio exigido desde Alemania.

El acuerdo contractual entre el Barça y Adeyemi es el primer enlace para entender una acometida con un final lógico, ahora o en enero, del viaje desde la región del Ruhr a Cataluña en unos días...o en unos meses. A pesar de la intención desde Alemania por incluir otras piezas en el puzle del traspaso, todas las direcciones apuntan a un fichaje enfocado en un pago único por el primer tira y afloja. Y es que los 20 millones iniciales son la pista principal.

El embrollo es total para el Dortmund, incapaz de manejar la situación en el último año hasta el punto de alejar al jugador, que ahora no quiere renovar. Tan clara es la situación que con el jugador decidido y con la primera oferta del Barcelona, la presión está en el tejado alemán porque tienen una cuenta atrás después de rechazar la primera oferta. Quieren 40 millones, un imposible que el propio Fabrizio Romano regula hasta desvelar la cifra a la que pueden llegar en Can Barça.

El periodista italiano afirma que como mucho, Deco puede acercar posturas hasta los 25 millones de euros a sabiendas de que hay un feeling claro de que las posturas se van a acercar. La necesidad blaurana en ataque a la espera de Julián Álvarez es la única razón por la que se pueda acelerar una operación que en seis meses será muy diferente.