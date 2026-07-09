Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 13:34h.

Negociaciones abiertas con el conjunto alemán para cerrar al extremo alemán

El FC Barcelona insiste en el fichaje de Jesse Bisiwu: primera oferta rechazada y presión al jugador

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El fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona es una de las sorpresas que ha deparado el mercado en las últimas horas. La operación, que se llevaba en silencio desde la dirección deportiva, tiene muchos visos de cerrarse de manera inminente. De este modo, Deco sigue ejecutando su plan y, tras Anthony Gordon, la llegada del extremo, de apenas 24 años. En este sentido, la negociación con el Borussia Dortmund avanza rápido, aunque el conjunto aurinegro también tenga sus exigencias, y habría hecho un sondeo al conjunto barcelonista para tratar de facilitar hasta tres operaciones más.

En este sentido, según informa Gerard Romero en Jijantes FC, el Borussia Dortmund habría solicitado al FC Barcelona la información sobre la situación de tres jugadores. El primero de ellos es Roony Bardghji. El extremo sueco sería el relevo directo del alemán en la banda derecha. Teniendo en cuenta que ya tiene el paso cortado con Lamine Yamal y Raphinha, las llegadas de Anthony Gordon y el propio Karim Adeyemi le cortan por completo el camino. De este modo, una salida rumbo a Alemania no suena mal para ninguna de las partes.

El segundo jugador que habría solicitado el Borussia Dortmund al FC Barcelona es Héctor Fort. Tras su lesión en el Elche CF, el jugador busca minutos, y lo tendrá complicado en el Camp Nou tras la llegada de Joao Cancelo. En este sentido, el jugador de 19 años y 1.85 es un valor de futuro, pero el Borussia Dortmund estaría dispuesto a firmarle y así explotar todo su potencial.

Por último, también han preguntado por Marc Casadó. La situación del mediocentro es muy distinta, ya que, aunque goza de buen cartel, este siempre ha priorizado seguir en el FC Barcelona. Pese a que el club ha intentado en repetidas ocasiones colocarle en el mercado, estando cerca de salir más de una vez, nunca se ha terminado de concretar su marcha. Ahora, el Borussia Dortmund se postula como una opción donde el centrocampista tendría muchas papeletas para ser titular en un equipo potente de Europa.

De momento, se desconoce si las operaciones se tramitarían como un intercambio o como operaciones plenamente independientes. Lo que sí está claro es que si uno pone facilidades por un jugador, el siguiente las pondrá por el otro. Y, teniendo en cuenta la situación económica del FC Barcelona, pese a haber alcanzado ya el 1:1, cerrar tres salidas de golpe mediante traspasos a jugadores con pocos minutos y que, o subieron de la cantera o costaron muy poco (es decir, escasa amortización e ingresos computados como beneficio neto casi en su totalidad), serían unas operaciones muy beneficiosas en el FC Barcelona.