Lamine Yamal ya se imagina a Julián Álvarez en el Barça: "Tenemos los brazos abiertos"

Fran Duarte Madrid, 09 JUL 2026 - 08:44h.

Lamine Yamal ha abierto las puertas del Barça a Julián Álvarez y explica por qué encajaría a la perfección en un once de Hansi Flick

El Atlético de Madrid cambia de opinión con Julián Álvarez y Apollo decide: "Por primera vez"

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El FC Barcelona sigue manteniendo vivas las esperanzas de fichar a Julián Álvarez este verano. Ya dio el paso el delantero, pidiendo una venta al Atlético de Madrid en pleno Mundial, y ahora son los jugadores del Barça los que están pidiendo su fichaje. Uno de los más interesados es Lamine Yamal. El futbolista de la Selección Española y del FC Barcelona no ha dudado en mojarse sobre el culebrón del verano y deja claras las ganas que tiene de que Julián fiche por el Barça.

Lamine, con los brazos abiertos para la llegada de Julián

Lamine lo ha comentado en una entrevista con Mundo Deportivo antes del partido contra Bélgica. “Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar”, ha asegurado el joven futbolista sobre el más que posible fichaje de Julián Álvarez. “Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”, ha respondido Lamine sin pelos en la lengua.

Lo cierto es que la dupla formada por Julián y Lamine podría ser escandalosa, sin olvidar el nuevo fichaje del Barça, Anthony Gordon, que podría ser el nuevo tridente más temido de toda Europa. La oferta del Barça está confirmada por el propio Laporta y, pese a que desde el principio en el Atlético de Madrid siempre se han opuesto a una salida de Julián, la verdad es que es muy difícil retener a un futbolista en contra de su voluntad. Lo que quiere el Atleti es vendérselo a Arsenal o PSG, los dos equipos de fuera de España más interesados en el argentino. También afecta la llegada de Apollo y los nuevos propietarios quieren decidir también sobre el futuro de Julián, abiertos a estudiar cualquier oferta.