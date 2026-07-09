Adelantará esos 210 millones mediante la emisión de bonos garantizados

El plan del Barcelona con Julián Álvarez tras el fichaje de Adeyemi

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El FC Barcelona tendrá 210 millones de euros por adelantado para fichar. El club presidido por Joan Laporta ha pedido un adelanto de los ingresos de derechos televisivos con el objetivo de afrontar con mayores garantías el mercado de fichajes mediante la emisión de bonos garantizados.

Según detalla el último informe de la agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS, publicado este jueves, el club prevé ingresar 105 millones de euros en julio y otros 105 millones en el próximo mes de noviembre.

Cabe recordar que el Barça ya oficializó la incorporación de Anthony Gordon por más de 70 millones de euros, acaba de acordar la incorporación de Karim Adeyemi por unos 30 millones de euros y mantiene su idea de fichar a Julián Álvarez, aunque para ello tendrá que hacer al Atlético de Madrid una oferta superior a los 100 millones.

El club acaba de regresar a la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga por primera vez desde 2020 gracias, en buena parte, a su regreso al Camp Nou. Durante los próximos meses seguirá aumentando la capacidad del estadio, con la idea de instalar la cubierta en verano de 2027, lo que provocará de nuevo una pequeña mudanza durante tres o cuatro meses.

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La situación económica actual del FC Barcelona

Además, el informe de Morningstar DBRS asume "de manera conservadora" una financiación adicional de 300 millones de euros para afrontar las obras del Espai Barça, algo que el club no ha comunicado todavía de forma oficial.

Con todo, la citada agencia mantiene calificación BBB para el Barcelona y destaca la "solidez" del club, "sustentada en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, una elevada capacidad de generación de ingresos, un fuerte posicionamiento comercial y una competitividad deportiva sostenida".

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Pese a indicar que la entidad tiene la capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, ha cambiado de "positiva" a "estable" su perspectiva financiera debido a estas necesidades de financiación, si bien prevé "una mejora progresiva del perfil financiero de la entidad a partir de 2028, una vez el nuevo estadio funcione a pleno rendimiento".

Asimismo, Morningstar DBRS prevé que los ingresos totales del Barcelona superen los 1.000 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2026 y aumenten hasta aproximadamente 1.200 millones en el de 2028, a medida que el estadio renovado se acerque a su plena capacidad operativa.