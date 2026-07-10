Laporta, enfadado, toma la manija del caso Julián Álvarez y pone 130 millones

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 17:28h.

El presidente quiere llevar la operación personalmente con Enrique Cerezo por un desplante de Mateu Alemany

El plan del Barcelona con Julián Álvarez tras el fichaje de Adeyemi

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La cuenta atrás del FC Barcelona en la operación Julián Álvarez toma el cierre del Mundial 2026 como el momento definitivo para dar un golpe sobre la mesa independientemente del ritmo del mercado. Con un tira y afloja enmarcado en la oferta del Real Madrid por el argentino, los 150 millones parecen todavía lejanos para el conjunto blaugrana, que da un giro a las negociaciones con Joan Laporta como intermediario principal en la próxima reunión para fijar el traspaso.

La petición del cobro adelantado de 210 millones por parte del club blaugrana es uno de los últimos movimientos en Can Barça para tomar perspectiva con el fichaje de Julián. La razón es que en la directiva culé hay cierto enfado con Mateu Alemany, que al parecer no transmitió de inmediato la oferta inicial del Barça ni a Enrique Cerezo ni a Gil Marín, algo por lo que Joan Laporta ha decidido mediar.

Así lo cuenta el diario Sport, que adelanta una nueva propuesta cercana a los 130 millones de euros con Joan Laporta como brazo ejecutor de Deco una vez se ha decidido la cifra. Y la exigencia es máxima, porque para evitar la nula comunicación de Mateu Alemany, el plan es presentarle la fórmula del traspaso directamente con Enrique Cerezo, una medida que ambos presidentes tomaron para evitar los problemas de las semanas anteriores.

El medio catalán afirma que el Barcelona no volverá a subir la cifra, por lo que esa estimación aproximada a los 130 millones de euros será una propuesta definitiva porque entienden que es el valor real del delantero argentino. De hecho, en el conjunto culé saben que la oferta del Real Madrid era puro fuego de artificio porque saben que el jugador quiere jugar en el actual campeón de LALIGA. Una postura uniforme para mover el árbol mientras el Atlético de Madrid busca posibles recambios en el mercado sin el cartel de la millonada que puede caer con la supuesta salida del '19'.