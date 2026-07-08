El FC Barcelona tiene un gran problema y a Joan Laporta se le acaba el tiempo: es urgente

El fichaje de un delantero complica la planificación deportiva

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El FC Barcelona tiene un serio problema para armar la plantilla de la próxima temporada. Y a Joan Laporta se le empieza a acabar el tiempo. El próximo 13 de julio arrancará la pretemporada del equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick, aunque lo hará bajo mínimos y con las ausencias de todos los futbolistas que han estado o aún están en el Mundial 2026.

El verano es largo y de momento el único en llegar ha sido Anthony Gordon, cuyo coste ha generado división de opiniones entre los aficionados. A cambio, se han marchado Cancelo y Rashford tras acabar sus respectivas cesiones y también Robert Lewandowski, que se ha ido a la MLS tras cuatro años defendiendo la elástica azulgrana.

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El Barcelona tiene un problema en la delantera

Es ahí, en la posición de 9, donde radica el gran problema. Ferran Torres es el único delantero de la plantilla actual y la idea del Barça es firmar un delantero de garantías. La cuestión es que las opciones están bastante acotadas, con Julián Ávarez y Harry Kane como principales candidatos pero, de forma realista, con pocas posibilidades de aterrizar en el Camp Nou.

Kane cumplirá 33 años a finales de mes y su nombre ha sobrevolado la Ciudad Condal, pero el jugador tiene contrato con el Bayern hasta 2027 y ya ha dejado claro que no tiene intención de cambiar de equipo. Al menos este verano.

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En cuanto a Julián Álvarez, es el objetivo número 1, pero el Atlético no quiere dejarle salir al Barcelona por nada del mundo y pedirán más de 150 millones de euros. El argentino ya ha declarado que quiere marcharse, pero el Barça difícilmente llegará a las cantidades que piden en el Metropolitano, por lo que la situación está realmente enquistada.

Jugadores como Joao Pedro, Dusan Vlahovic, Oismhen o Lautaro Martínez también han estado relacionados con el cuadro azulgrana, pero de momento de forma mucho más tímida. Sea como fuere, la única realidad es que el Barça necesita un delantero de garantías de manera urgente, la pretemporada arranca en cuatro días y las opciones que ofrece el mercado son muy limitadas.