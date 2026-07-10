Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 19:19h.

España se mide a Bélgica en busca de un puesto en semifinales

Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial tras ganar a Bélgica: fecha, horario y rival

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Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan para la Selección Española con el duelo en Los Ángeles entre España y Bélgica, un equipo que ha ido de menos a más durante el torneo y que viene de golear a Estados Unidos entre la polémica por Folarin Balogun. Luis de la Fuente parecía haber dado con la tecla de su equipo titular pero no repetirá el once con el que consiguió la victoria frente a Portugal en octavos ya que el seleccionador sorprende con la entrada de Fabián por Pedri.

El centrocampista del Barça no había conseguido alcanzar su mayor rendimiento durante el torneo y el técnico riojano da entrada a Fabián en su lugar. El sevillano perdió su sitio con Dani Olmo tras arrancar la competición como titular y regresa a la formación inicial por primera vez desde el debut ante Cabo Verde, aportando también más físico ante un equipo como el belga.

En la rueda de prensa previa, Luis de la Fuente ya advirtió de que podría haber cambios en el once: "Hacer una alineación y una convocatoria es el trabajo más difícil, porque cada partido es diferente y teniendo jugadores de un nivel altísimo, los jugadores no tienen las mismas características e independientemente del nivel que hayan tenido se hace analizando al rival y a partir de ahí componemos un once para jugar mejor al rival, y si se llega a producir un cambio no es un castigo para el jugador que se queda fuera".

El resto del once español ya no ofrece modificaciones con respecto a los dos últimos encuentros, ante Austria y Portugal, en los que Luis de la Fuente no introdujo cambios. Dani Olmo seguirá formando por delante de Rodri y Fabián y Álex Baena como interior izquierdo en el ataque que completan Lamine Yamal y Oyarzabal y una defensa imbatida que no cuenta con novedades.

Por parte de Bélgica, Rudi García introduce dos novedades, aunque una es obligada por la lesión de Amadou Onana, por el que entra Kevin de Bruyne en la medular junto a Raskin y Tielemans. La otra novedad es la de Jeremy Doku de nuevo en el once, sacando a Lukebakio, mientras que De Ketelaere se mantiene como 'nueve' con Romelu Lukaku esperando como revulsivo.

Alineaciones confirmadas del España-Bélgica

XI de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

XI de Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin de Bruyne; Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles de Ketelaere.