David Torres 11 JUL 2026 - 14:45h.

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ValenciaGuido Rodríguez y Ryonosuke Sato sonreían entre nerviosos y agradecidos con su primer baño de masas como valencianistas. Y es que, aunque Guido lleva seis meses en el Valencia, nunca antes había estado con tanto aficionado che junto a la vez. Tampoco el japonés, que acaba de aterrizar en nuestra ciudad y que apenas lleva cinco días en una ciudad y un país que está a más de 10.000 kilómetros de su casa. El choque cultural, emocional y personal fue evidente para el joven y talentoso futbolista presentado este viernes.

Quizá en el caso de Guido Rodríguez menos. Más veterano, experto, más conocedor del carácter latino de los españoles siempre cercano y dispuesto a agasajar a sus ídolos, pero en la mente de Sato debió ser una explosión de sensaciones. Guido, que en su presentación apeló a la unión del valencianismo para volver a ser grandes, disfrutó más si cabe el reencuentro con todos los seguidores

Baño de valencianismo

Este sábado se ha celebrado la 30ª Convención de Peñas Valencianistas en Alzira, dónde más de medio millar de valencianistas se han juntado para cerrar un año de sufrimiento y brindar por una temporada que comienza con ilusión y que, en su caso, ha empezado con la visita de los ya mencionados Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato al acto. En él, además de homenajear a Pep Claramunt, el colectivo ha sabido de forma oficial por parte de su presidente que las Peñas volverán a estar junto al club físicamente. Y es que, más de un lustro después de que Anil Murthy les echara del local que tenían en Mestalla hace seis años, la Agrupación, que ha renovado ya su convenio con el club por tercer año consecutivo, volverá a la casa del valencianismo, pero a la nueva casa, al Nou Mestalla.