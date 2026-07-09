El argentino se dirigió a la afición, a la prensa, al entrenador, al club y a los jugadores

Guido Rodríguez: "Estoy aquí porque el club me ha demostrado ambición"

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La rueda de prensa de presentación de Guido Rodríguez estuvo a la altura de lo que se esperaba. Quizá no tanto por los titulares que dio, sino por la pausa y la autoridad moral que transmite el argentino en cada una de sus de sus acciones y sus frases. Guido Rodríguez tiene fuera del campo el mismo poso y la misma pausa que tiene dentro de él. Como un buen cirujano aplica el bisturí con calma pero con precisión milimétrica.

Se le nota que es veterano, que está curtido en mil batallas. Tiene ese aura que sólo tienen los jugadores que han sido campeones del mundo y lo saben; el aura de esos futbolistas que tienen mando en plaza y autoridad futbolística y moral para ser líderes y saben que son importantes y no se esconden.

En su presentación había interés por escuchar lo que dijera Guido Rodríguez sobre el objetivo del Valencia, sobre el proyecto del club, sobre qué es lo que le había convencido para aceptar y ponerse al timón de este Valencia que, nadie olvida, sigue siendo el de Peter Lim. Y Guido Rodríguez tuvo algunas frases memorables de poner los pelos de punta, pero su mensaje de calado, el de profundidad era otro.

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De hecho, según he podido saber después, a priori Guido sólo tenía un mensaje preparado desde casa que, sí o sí quería lanzar. El mensaje que Guido Rodríguez se había preparado y, en cuanto tuvo oportunidad, lo soltó.

Estuvo meditándolo, dándole vueltas y esperando la oportunidad para, mirando fijamente a los presentes, la mayoría de ellos periodistas, pero también el director general, Javier Solís, el CEO de fútbol, Ron Gourlay, el presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras, soltó lo siguiente: "Lo más importante es entender en qué momento estamos. Puede ser un año muy importante y depende de todos: de los jugadores, del mercado de fichajes del club, de la prensa. Ustedes lo saben y son muy importantes y nosotros también necesitamos de ustedes como necesitamos de la gente para que esté esa unión Tenemos que estar juntos como equipo, como ciudad para llevar al club donde se merece. O sea, si una persona tira para un lado, otro para el otro, va a ser imposible. Creo que eso es lo más importante y creo que es importante que ustedes lo sepan también".

Sentí como si se estaba dirigiendo a mí en primera persona. Y es que Guido durante su comparecencia ante los medios demostró que tiene un dominio absoluto del la puesta en escena y que se sabe los mecanismos que mueven un club de fútbol. Guido es consciente de lo que quiere la afición y la prensa, que es que el Valencia vuelve a Europa y sabe que para conseguirlo, además de que tienen que ganar partidos, el Valencia CF, la plantilla y Papá Guido, lo que piden es el apoyo de todos, la unión y ahí nos mete a los periodistas. A mí me impactó y, por la parte que me toca, dicho está: contaré lo que suceda pero cuenta con mi apoyo Guido.