David Torres 09 JUL 2026 - 11:01h.

Javi Guerra llega con ganas de centrarse en el Valencia CF; Cenk a la espera de equipo y Stole con mando en plaza

Javi Guerra habla de la falta de estabilidad del Valencia CF y de Europa: "Hay que cambiar cosas"

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ValenciaPoco a poco Carlos Corberán va incorporando a sus futbolistas al trabajo. Este jueves le ha tocado el turno a Javi Guerra, uno de los futbolistas que tenía permiso para incorporarse más tarde. El centrocampista fue uno de los nueve futbolistas que citó la selección española para ayudar al combinado nacional para preparar el Mundial de Estados Unidos. Guerra empezó más tarde las vacaciones que sus compañeros y, por eso, ha vuelto casi una semana después. En este tiempo, el Barça sondeó su futuro, pero el Valencia CF se cerró en banda. Caso distinto a Cenk y a Dimitrievski, que vuelven este viernes.

Guerra llega con ganas y ajeno a los cantos de sirena del FC Barcelona

Javi Guerra llega motivado, con ganas de empezar la pretemporada, como explicó en DAZN y ajeno a los cantos de sirena del FC Barcelona, que ha sondeado su situación este verano. La respuesta del Valencia CF es sencilla: cláusula o nada, cláusula que por cierto en agosto sube un 50% más y pasa a ser de 60 millones de euros. "Han sido años complicados en los que hemos peleado más por el descenso que por cosas como Europa o puestos altos de la tabla. Por la historia del club, creo que se tiene que mejorar en eso, hay que empezar a cambiar cosas que nos lleven a ello", dijo Guerra que admite que tiene ya el "gusanillo" por volver a Mestalla. "Cuando ya pasan los días de vacaciones, pues empieza otra vez el gusanillo de volver a jugar con el equipo en Mestalla, que para nosotros es muy importante. Entonces sí, me queda una semana más e intentaré aprovecharla con la familia y los amigos y luego a volver con el equipo", explicaba hace unos días. Ahora está de vuelta y llamado a ser una de las estrellas del equipo.

Cenk vuelve con un pretendiente más y Stole con mando en plaza

Después de Guerra quedarán dos jugadores con permiso para incorporarse más tarde: Stole Dimitrievski, renovado y que vuelve con mando en plaza. El meta, que se ha casado estas vacaciones, tuvo más días porque su selección jugó dos amistosos tras la temporada. Llega este viernes para ser el titular indiscutible, aunque el Valencia CF le busca competencia.

También está previsto que vuelva Cenk después de no haber logrado encontrar equipo como pidió al Valencia CF en la primera semana de competición. La idea sigue siendo la misma: salir. En las últimas horas, en su país se ha asegurado que el Basaksehir FK también lo quiere, pero la realidad es que no ha llegado nada a las oficinas del club y deberá trabajar como el resto hasta que logre su nuevo destino.