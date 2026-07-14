David Torres 14 JUL 2026 - 11:38h.

El Betis se estrenará el 21 de agosto ante la Real en casa y el Valencia CF en Mestalla el día 22 ante el Celta

Cuándo se jugará el Valencia - Betis si se aplaza por el Mundial: el estreno del último año de Mestalla deberá esperar

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ValenciaLALIGA ha confirmado los horarios de la primera jornada de LALIGA EA SPORTS de la temporada 2026/27, que arrancará el sábado 15 de agosto a las 19:00H en el partido que enfrentará al Deportivo Alavés y al Getafe CF. En principio, para esa semana estaba pautado el estreno de Mestalla con un Valencia CF - Real Betis. Sin embargo, la presencia de Lo Celso en la semifinal del mundial habilitaba al conjunto verdiblanco a solicitar un aplazamiento como así hizo y, finalmente, ha sido concedido. El Valencia CF tenía claro que podía suceder y lo aceptaba con deportividad aunque eso implique acumular tres partidos en la última semana de agosto, y a pesar de no tener mundialistas o jugadores como Abde lesionados.

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Cuándo se jugará el Valencia - Betis si se aplaza por el Mundial

Y es que, ya enunció Javier Tebas la posibilidad de que la primera jornada de LALIGA podría dividirse en dos, todo ello para respetar el tiempo de vacaciones mínimo establecido por el convenio de la AFE. "Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos sobre el 14 de agosto y otros tres o cuatro entre semana. La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días". Y así será en el caso del Valencia - Betis que aplazará, además, el estreno de Mestalla en la última temporada de vida útil.

De esta forma, el Valencia CF - Betis se aplaza al día 25 de agosto, martes, a las 21 horas. El choque se disputará entre la Jornada 2 y la 3.

En la Jornada 2 el Betis recibe a la Real Sociedad el viernes 21 de agosto a las 21 horas mientras que el Valencia CF juega contra el Celta de Vigo en Mestalla el sábado 22 a las 19.30 horas.

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En la Jornada 3, el Betis juega el sábado 29 de agosto también en Valencia contra el Levante UD (17 horas); mientras que el Valencia se desplaza a la Coruña para jugar contra el Dépor el domingo 30 de agosto a las 19.30 horas