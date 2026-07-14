Dimitri Foulquier vuelve cinco meses después: así está su futuro y el plan del Valencia CF con él

David Torres 14 JUL 2026 - 10:42h.

Qué jugadores se lleva Carlos Corberán a la pretemporada del Valencia CF: Foulquier es la sorpresa

Dimitri Foulquier tocó balón y fue la sorpresa en la pretemporada

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ValenciaDimitri Foulquier fue la gran novedad en la concentración del Valencia CF en Girona, tal y como avanzó ElDesmarque. El lateral derecho tocó balón por primera vez en cinco meses después de su lesión y de tener que ser operado y se subió al avión casi a última hora para poder seguir trabajando con sus compañeros. Eso sí, tras cinco meseses parado, no hay fecha exacta de vuelta y, con su historial médico, hay dudas de su recuperación. Sirva como ejemplo que este martes en la primera sesión en Girona ha trabajado al margen.

Por eso, la aparición de Foulquier, casi por sorpresa, no cambia el plan del Valencia en el mercado de fichajes. La idea sigue siendo cerrar esta misma semana a Thomas Meunier como lateral derecho titular y, m además, aprovisionarse con un segundo lateral que pueda darles minutos de descanso al belga. La idea con Foulquier sigue siendo la misma: si se puede, buscar una salida, pero sabiendo que es difícil por su lesión y porque entra en el último año de contrato.

En todo el caso, su rendimiento genera dudas para Carlos Corberán, de ahí que la intención ha sido y es buscar un lateral derecho, pero con unas condiciones especiales. Estas condiciones han descartado, por ejemplo, a Andrés García, a un paso del Getafe. Se busca perfiles con experiencia o, en su defecto, que no ocupen ficha de la primera plantilla. Esto es, un 23 que no obligue al Valencia CF al uno a tener que hacer movimientos como el de Cristian Rivero y no tener que buscar un hueco en la plantilla. Ahora bien, el mercado dictará. El Valencia CF tocó al galo Mikelbrencis, que encaja, pero de momento no hay novedades.

Qué lesión tenía Foulquier

Dimitri Foulquier fue intervenido el 12 de febrero mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda. El futbolista tenía una lesión en su rodilla izquierda que le provocaba el derrame de líquido sinobial. Ante la falta de mejora, el club decidió pararlo y después operarlo. El futbolista aguantó hasta que Thierry volvió, pero lleva con molestias desde octubre, cuando ya estuvo un mes y medio de baja por el mismo problema. Cinco meses después vuelve, pero su recuperación genera dudas.