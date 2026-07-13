David Torres 13 JUL 2026 - 16:37h.

Se quedan en tierra los lesionados, además de Santamaría y Cenk; y viajan nueve canteranos

Cenk Ozkaçar rompe su silencio sobre su salida del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF sale este lunes hacia Girona, dónde estará una semana de trabajo y se producirá el debut del equipo de Carlo Corberán. El equipo permanecerá Royalverd Training Center de Girona y disputará su primer test del verano frente al Petro de Luanda, previsto para el sábado 18 de julio. Después, volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna para seguir con la preparación y más amistosos antes de irse a finales de mes a Inglaterra para realizar el segundo y último stage de pretemporada. El equipo ya conoce el lugar de trabajo porque fue dónde estuvo la pretemporada pasada, pero allí no van todos. De hecho, en tierra se quedan siete jugadores de la primera plantilla. La gran novedad es la presencia de Dimitri Foulquier.

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Los que viajan y los siete que no a la pretemporada

Fuera de la convocatoria, como ha venido informando ElDesmarque, se quedan dos futbolistas por decisión técnica: Baptiste Santamaría, que está en Grecia para fichar por el PAOK, y Cenk Ozkaçar, que se queda en Paterna para ultimar su traspaso probablemente a un club turco.

También se quedan en Valencia trabajando para recuperarse de sus lesiones los futbolistas que no han podido empezar la pretemporada con el equipo como son Sergi Canós, Diego López, José Copete y el joven delantero Alberto Marí.

Por el contrario, Carlos Corberán puede contar ya con el resto de sus futbolistas de la primera plantilla ya que Javi Guerra y Stole Dimitrievski ya están a pleno rendimiento junto al resto de sus compañeros tras ser los últimos en incorporarse tras tener un permiso especial por los compromisos internacionales.

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Completará la lista el cuerpo técnico con canteranos que han venido ya trabajando con el primer equipo como son el meta Vicent Abril, Alain Gómez, los defensores Iker Córdoba, Wanjala, Rubo Iranzo y Rodrigo Gamón; los centrocampistas Aarón Mayol los atacantes David Otorbi y Mario Domínguez.

La convocatoria para el stage de Girona:

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Vicent Abril y Alain Gómez

Defensas: Mouctar Diakhaby, César Tárrega, José Gayà, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, Justin de Haas, ÍKer Córdoba, Rubo Iranzo, Monferrer, Gamón y Wanjala

Centrocampistas:

Guido Rodríguez, Javi Guerra, André Almeida, Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Ryunosuke Sato, Aliou Dieng, David Otorbi.

Delanteros: Umar Sadiq, Arnaut Danjuma, Hugo Duro, Daniel Raba y Mario Domínguez