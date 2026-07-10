David Torres 10 JUL 2026 - 16:04h.

El jugador no viajará a la pretemporada para encontrar una salida

Cenk y Santamaría, fuera de la pretemporada por el mismo motivo

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ValenciaEl guardameta normacedonio Stole Dimitrievski y el central turco Cenk Özkacar se incorporaron este viernes a la pretemporada del Valencia, que continúa con el trabajo en su primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Cenk ha vuelto pero el defensa sigue buscando una salida y no viajará con el equipo a la concentración de Girona que empieza la Semana próxima

La idea habría sido que Cenk encontrara destino esta primera semana y evitar que llegara a Valencia, pero finalmente no ha podido ser y el futbolista seguirá sus pesquisas desde la Capital del Turia. Y es que, es tan evidente es que Cenk no cuenta para Carlos Corberán y que él quiere marcharse, que se ha decidido que no se incorpore junto al grupo, al stage de pretemporada que empieza el lunes que viene en Girona y dónde estarán una semana concentrados. La intención es facilitar al máximo las posibilidades para que salga del club.

Cenk habla de su "no futuro" en Valencia

Cenk, no le queda más remedio, ha tenido que someterse hoy a las diferentes pruebas médicas previas al regreso a los entrenamientos. A su salida, se lo tomaba con filosofía. "Al final eh estamos esperando, ya todo el mundo lo sabe que cuando una cosa no sale bien para dos partes y entonces eh buscaremos una solución", ha dicho Cenk Ozkaçar en declaraciones que recoge el periodista Germán Muñoz, confirmando lo que es un secreto a voces: va a salir y no cuenta.

En situación similar está el francés Baptista Santamaría, que tiene avanzadas las negociaciones para irse gratis al PAOK griego. Se espera que en los próximos días quede finiquitada la operación y el futbolista saldrá gratis renunciando al año de contrato que le queda. Por eso, la lógica dicta que es más cómodo que espere su llamada en Valencia.