Hay principio de acuerdo con el jugador por cinco temporadas, pero falta cerrarlo con su club

El Valencia CF, tras los pasos del meta neerlandés Kayne Van Oevelen

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ValenciaEl domingo saltó la sorpresa cuando se publicó en Holanda que el Valencia CF negociaba con el FC Volendam neerlandés el traspaso del portero de 22 años Kayne van Oevelen. El Valencia CF ha llegado a un principio de acuerdo con el meta para las próximas cinco temporadas, asegura Voetbal Internacional, pero falta cerrar el contrato con su club y ahí los de Mestalla parten en desventaja respecto a otros rivales. Sigue el tira y afloja.

En todo caso, la noticia cayó por sorpresa, no tanto porque el Valencia CF buscara un portero, información que ha ido desgranando ElDesmarque, sino porque fuera un meta joven que, aparentemente tenía características similares a Vicent Abril, la joya de la cantera que saldrá cedido para formarse. Pero las diferencias, si se analiza el perfil son notables.

Y es que, a pesar de coincidir en edad con Abril, Kayne Van Oevelen es un portero mucho más "hecho". Así, el joven neerlandés, que mide 1,99 metros, fue el portero titular del Volendam esta pasada campaña 2025-26, en la que su equipo fue antepenúltimo en la primera división de Países Bajos.

Los datos de Kayne Van Oevelen

Además, horas después, diversos analistas han repasado sus datos confirmando que Van Oevelen, que también tiene intereses de otros clubs como el Leeds y el Ipswich Town, es una realidad futbolística ya en la élite.

Según se afirma en Holanda, el club de Mestalla ya ha hablado también con el guardameta, que está dispuesto a jugar en Mestalla. El Valencia tiene actualmente en su primera plantilla a los guardametas Stole Dimitrievski y Cristian Rivero, al que le han pedido que se busque una salida, y en sus categorías inferiores cuenta también con Vicent Abril y Raúl Jiménez, dos porteros de proyección. El primero saldrá cedido, el segundo estará en el VCF Mestalla y ahí, a la sombra de Dimitrievski, encajaría este portero que evitó el año pasado, a pesar del descenso, casi 8 paradas por partido.

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Con todo, el dato que lo sitúa a la cabeza de Europa es el porcentaje de paradas en las ligas europeas. Ahí, el joven neerlandés es el tercer portero de su edad (sub 23) con un mayor porcentaje de paradas en el Viejo Continente. Le superan sólo dos metas de la liga portuguesa: Andrew del Gil Vicente y Trubin del Benfica.