David Torres Valencia, 13 JUL 2026 - 09:09h.

Caben dos fechas, siempre dentro del mes de agosto

El Betis podría aplazar el partido contra el Valencia de la jornada 1

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El Real Betis solicitará, en virtud del convenio entre la AFE y LaLiga, el aplazamiento de su partido de la primera jornada de la competición, previsto para los días 15 o 16 de agosto ante el Valencia en Mestalla, por la implicación de su mediapunta argentino Giovani Lo Celso en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La clasificación de Argentina con Lo Celso entre sus filas permite a los verdiblancos hacer esa solicitud, que les dará una semana extra de preparación para el comienzo de LALIGA y acogerse a la excepción que ya explicó Javier Tebas cuando anunció el calendario de la competición.

El máximo dirigente habló ya en ese momento la posibilidad de que la primera jornada de LALIGA podría dividirse en dos, todo ello para respetar el tiempo de vacaciones mínimo establecido por el convenio de la AFE. "Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos sobre el 14 de agosto y otros tres o cuatro entre semana. La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días", expresó Tebas.

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Pellegrini necesita más tiempo; el estreno de Mestalla, se aplazaría una semana

La decisión parece firme y, aunque debe decidir LALIGA, el chileno Manuel Pellegrini, vería con buenos ojos aprovechar esa posible semana extra de pretemporada para tener más tiempo para que sus mundialistas, además de Lo Celso, lleguen mejor a su estreno liguero. Cabe recordar que también han participado en la cita mundialista el mexicano Fidalgo, el colombiano Cucho Hernández, eliminados en octavos de final.

Si finalmente LALIGA acepta este cambio, el estreno del Valencia CF en la última temporada de Mestalla se aplazaría una semana y pasaría a ser un Valencia-Celta de Vigo correspondiente a la Jornada 2 del campeonato, que se disputaría el 21, 22 ó 23 de agosto.

¿Cuándo se puede jugar el Valencia CF - Real Betis? Dos fechas

La norma, recogida ya en el calendario de la RFEF, es clara. Los equipos afectados por el Mundial, aquellos clubes que cuenten con un "número relevante" de jugadores participando en las semifinales o la final del Mundial verán modificada la fecha de su debut.

Las Fechas de juego programadas: Estos equipos disputarán sus partidos de la Jornada 1 los días 25, 26 o 27 de agosto.

Pero podría ser antes, aunque es poco probable: "Previa petición, también existe la posibilidad de que jueguen los días 18, 19 o 20 de agosto", explica el reglamento RFEF; pero dadas las necesidades verdiblancas