El Betis podría aplazar el partido contra el Valencia de la jornada 1

Álvaro Borrego 12 JUL 2026 - 15:51h.

El Betis ganaría algo de tiempo para la puesta a punto de sus internacionales y poder tener en nómina algún refuerzo más

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El pase de la selección argentina a las semifinales del Mundial permitirá, según la normativa, al Real Betis solicitar el aplazamiento del partido contra el Valencia, que en caso de posponerse pasaría al martes 24, miércoles 25 o jueves 26 de agosto, justo entre el duelo frente a la Real Sociedad en La Cartuja y la visita al Levante. Javier Tebas explicó cuando salió el calendario que la primera jornada de LALIGA podría dividirse en dos si alguno de los clubes afectados tenía jugadores en las últimas rondas de la cita mundialista, dado que estos deben respetar el convenio mínimo de vacaciones de los futbolistas.

Una coyuntura que el Real Betis podrá usar para ganar una semana extra, lo que permitiría entre otras cosas mejorar la puesta a punto de los mundialistas, que regresarán más tarde, ganar algo de tiempo con los lesionados y tener un pequeño plazo más para que pueda llegar algún fichaje, entre otros el delantero.

Ya es seguro el aplazamiento de los seis equipos que tienen jugadores con la selección española. Es el caso del Real Madrid-Real Sociedad, Barcelona-Athletic y Celta-Osasuna. También se retrasará el Atlético-Málaga y el quinto partido, que hará la mitad de la jornada, todo indica que será el del Valencia-Real Betis.

Una posibilidad dentro de la normativa, como explicó el propio Javier Tebas: "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE. Va a haber tres semanas de descanso de los jugadores según el último partido que jueguen en el Mundial y y tres semanas de preparación. Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada estará dividida y todos los jugadores tendrán sus 21 días de vacaciones”