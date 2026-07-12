Creo en el mensaje de Guido Rodríguez y en la ilusión de las peñas, necesito creerlo

Un mensaje que llega: el discurso que Guido Rodríguez se preparó para su presentación con el Valencia CF

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ValenciaEsta semana nos dejó Bonnie Tyler, una cantante que ha enamorado a decenas de generaciones, entre ellas la mía y la de mi mujer Raquel con himnos como "Its a hearthache" o "Total Eclipse Of The Heart". Me he pasado horas escuchándolas desde el jueves. La noticia de su muerte me cogió sentado en el palco Vip de Mestalla para escuchar a Guido Rodríguez y me puso blandito, sensible. Me caía bien, me encantaba la galesa con su voz rasgada, como con arena en la garganta. Me flipaba la fuerza con la que cantaba al desamor, a la desesperación. Han pasado 72 horas y aquí sigo, escuchando sus canciones en bucle e impactado por el mensaje de Guido en sala de prensa y por el que luego dio en las peñas. El argentino en su conferencia ante los medios me llegó, me impactó. En un par de ocasiones se me pusieron los pelos de punta escuchando frases como que cuando se retire será un honor decir que ha jugado en el Valencia CF y en Mestalla. El tipo me tiene ganado para su causa. Pero si necesitaba algo más para convencerme, después, este sábado estuve en la 30ª convención de peñas dónde pude comprobar de nuevo el aura que tiene el propio Guido, al que la afición le idolatra, y como el joven japónes Ryonosuke Sato, apunta maneras. Pero lo que más me llenó de la cita de Alzira con los peñistas es comprobar que, cuando sales, cuando miras a tu alrededor, el valencianismo está muy vivo y tiene muchas ganas de ser feliz.

El mensaje de Guido y el calor de las peñas

Vuelvo al mensaje de Guido. Lo que hace que las palabras del argentino calen cuando habla de unión y mete presión a la prensa no es sólo el contenido, lo que dice. Lo que hace que el mensaje cale es quién lo dice y la autoridad moral con lo que lo hace. Esa frase o su petición de ayuda y de unión a la prensa y a la afición en boca de Gourlay, Corberán o Peter Lim no habría tenido el mismo impacto. Pero si lo dice Guido, la prensa y la afición se cuadran. Es un campeón del mundo.

Y las canciones martilleando mis sienes

Estaba en esas, pensando en Guido, en el objetivo del Valencia CF, en la unión ante la temporada que empieza mientras en mi cabeza seguían martilleando las canciones de Tyler. Unir los dos flujos era cuestión de tiempo y pensé, por ejemplo que, al igual que "Total Eclipse Of The Heart" refleja la intensidad de un amor que ahora se encuentra en sombras, oculto y fuera de alcance como nuestro Valencia CF cuando está en horas bajas, también recuerda en infinidad de veces que hay que hacer 'turn around' (dar la vuelta). Esa frase sugiere un anhelo de volver, de esperanza. La canción transmite urgencia y necesidad pero insiste, como dijo Guido: "Juntos" podemos llevarlo al final ("Together we can take it to the end of the line").

Ese juntos de Guido se lo dijo ante la prensa, pero el sábado volvió a mandar ese mensaje ante las peñas. Y la gente le creyó, lo aplaudió. Es alucinante, para bien, es el calor con el que fueron recibidos el propio Guido y Sato por los peñistas. La gente, la afición, tienen ganas de celebrar, de ser felices.

Es que este Valencia es un dolor de corazón

Y es que, lo que nos pasa a muchos con el Valencia CF es algo similar a lo que describía Bonnie Tyler en sus canciones. Lo amamos, lo sufrimos, pero nos da disgustos, nos cabrea y no queremos verlo sufriendo. 'It's a Heartache', (Es un dolor de corazón) describe perfectamente esa sensación. Otro clásico del dolor y la frustración que se siente al amar profundamente a alguien que no corresponde ese amor, o que deja de hacerlo. Vamos, lo que nos pasa con el conjunto de Mestalla, que lo amamos mucho pero nos da sólo disgustos, nos genera un sufrimiento emocional que, al menos a un servidor, le quita años de vida.

Por eso, ver a centenares de valencianistas felices, celebrando su valencianismo y afrontando con ilusión el verano, te recarga las pilas. Verano, fichajes y canciones de Bonnie Tyler para ponerse sensiblero emocionarse e ilusionarse por la nueva temproada ¿Qué más se puede pedir?

Hasta Maradona lo sentía

Y no creo que sea un 'juego de tontos' (fools game, que dice en la canción It's a Heartache), citando de nuevo a Bonnie. Por eso, un servidor acepta aquello de que el amor puede ser doloroso, pero también sabe que es tan necesario amar como lo es ilusionarse, creer a Guido, creer que lo que le han dicho para convencerle es verdad. ("El proyecto, la ambición de querer ir a más...”).

Por eso, de esta semana me quedo, sobre todo, con las ganas que me demostraron los peñistas en Alzira. La afición desea que este dolor de corazón que hemos sufrido en los últimos tiempos dejen paso de nuevo a la alegría y a la emoción que, los que tenemos unos años, ya hemos vivido en Mestalla. La afición del Valencia CF necesita volver a vivir al menos una vez más en su casa que son grandes... a pesar de las trabas que pone Peter Lim.

Paro ya, porque que si me pongo a pensar en que esta es la última temporada de Mestalla mientras escucho a Bonnie se me caerán las lágrimas y no quiero entristecerles. Así que les dejo con un apunte más. ¿Saben que el gran Maradona (seguro que Guido lo idolatra como yo) adoraba la canción Total Eclipse of the Heart? De hecho, estaba en la lista de reproducción mística que Diego utilizaba en el bus de la Selección Argentina durante el Mundial de México que ganó en el 86. No es una señal porque este mundial, el de 2026, espero que sea para España. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com