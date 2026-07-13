David Torres Valencia, 13 JUL 2026 - 14:14h.

El Valencia CF no tiene mundialistas ni lesionados que puedan recuperarse antes de la segunda jornada

Cuándo se jugará el Valencia - Betis si se aplaza por el Mundial: el estreno del último año de Mestalla deberá esperar

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Salvo sorpresa mayúscula, el Real Betis solicitará, en virtud del convenio entre la AFE y LaLiga, el aplazamiento de su partido de la primera jornada de la competición, previsto para los días 15 o 16 de agosto ante el Valencia en Mestalla, por la implicación de su mediapunta argentino Giovani Lo Celso en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y LALIGA lo aceptará. En concreto, el conjunto verdiblanco puede pedir a LaLiga que encuentro de la primera jornada se retrase por este motivo a la última semana de agosto, el miércoles 26 o el jueves 27, entre la disputa de la segunda y la tercera jornadas.

En el caso del Real Betis, además de que la norma está clara, su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, puede aprovechar esa posible semana extra de pretemporada para acelerar la puesta a punto de sus otros dos mundialistas: el mexicano Fidalgo y el colombiano Cucho Hernández, eliminados en octavos de final; así como acelerar el regresos de los dos extremos titulares del técnico chileno: el marroquí Abde Ezzalzouli y el brasileño Antony dos Santos, se están recuperando de sus respectivas dolencias de rodilla y pubis, por lo que el retraso del debut liguero favorecería su regreso.

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El caso del Valencia CF y la postura del club

Por desgracia para sus intereses, el Valencia CF no tiene mundialistas; y por suerte, al menos a día de hoy, jugadores lesionados que puedan incorporarse o no al equipo con una semana. Los que tiene son lesionados de larga duración y futbolistas que podrían estar listos más tarde como Copete o Foulquier. Sobre el papel, aplazar la primera jornada no le 'beneficia' ya que, además, implicará jugar tres partidos en la última semana de agosto.

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En esta tesitura, ElDesmarque ha querido saber la postura del Valencia CF sobre la situación, que acepta con deportividad. En Mestalla asumen que es la norma establecida, que el Real Betis tiene todo su derecho a solicitarlo y nada tienen que objetar si lo piden y LALIGA y la RFEF lo conceden.