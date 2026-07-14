David Torres Valencia, 14 JUL 2026 - 12:30h.

El jugador se va a dar uno o dos días para decidir su futuro; Dajiro Chirino y William Mikelbrencis, las otras alternativas

Thomas Meunier falta a su palabra y deja tirado al Valencia CF

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El frenazo en seco al fichaje de Thomas Meunier, que ha dejado tirado al Valencia CF cuando lo tenía todo acordado, ha hecho que el Valencia CF active rápidamente otras opciones que tenía en el mercado para cubrir ese hueco en su plantilla. La situación de Dimitri Foulquier, que sale de lesión y ha vuelto a tocar el balón tras cinco meses en el dique seco, no cambia las necesidades de un club che que necesita dos laterales derechos. Uno, con marchamo de titular y otro, preferiblemente sub 23, que pueda dar minutos de descanso al que juegue de inicio.

Andrés García, el plan B, la competencia del Getafe: se da unos días para decidir

El plan A era Meunier y no había otro, porque la alternativa, Andrés García, el Valencia CF la había dejado ir. Corberán prefería la veteranía al joven jugador valenciano que, según ha avanzado Mateo Moretto, está a punto de cerrar la cesión del futbolista del Aston Villa. Sin embargo, el cambio en las últimas horas de Meunier ha hecho que el Valencia CF vuelva sus ojos hacia Andrés, con el que ya contactó y tuvo conversaciones muy avanzadas al principio del mes de junio. La gran duda es si el Valencia aún está a tiempo para cambiar el parecer de García. El futbolista, según ha podido saber ElDesmarque, quiere tomar la decisión antes de que acabe esta semana. A un lado, el Getafe que apostó por él; al otro, el Valencia, su casa, su tierra. Es la duda

Las alternativas a Andrés García: William Mikelbrencis, Chirino...

Thomas Meunier era, sin duda, el lateral derecho que quería Carlos Corberán y el acuerdo estaba claro por una temporada más una segunda opcional. En el camino la intención es intentar Andrés García, muy cerca del Getafe aunque sigue gustando en Mestalla, pero ahora se abre la segunda vía.

Por un lado está Dajiro hirino del Almería, que estaba en la recámara pero había que pagar traspaso. El Valencia CF no ha hecho todavía una oferta pero en Almería lo tienen bien considerado porque, aunque llegó como una apuesta de futuro, se ha consolidado en el costado derecho a las órdenes de Rubi.

El tercer nombre en discordia es William Mikelbrencis, que acaba contrato, y es sub 23, por lo que el francés podría encajar de forma paralela a la llegada de alguno de los otros dos futbolistas