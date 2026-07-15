David Torres 15 JUL 2026 - 07:17h.

El futbolista se irá con opción de compra a un club modesto alemán para tratar de reivindicarse

Cenk Ozkaçar rompe su silencio sobre su salida del Valencia CF

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ValenciaDespués de confirmarse la salida de Baptiste Santamaría, el próximo en abandonar el Valencia CF será Cenk Ozkaçar. El turco se ha quedado en Valencia fuera de la pretemporada del Valencia CF en Girona para acelerar su salida y, aunque inicialmente las mejores opciones pasaban por Turquía, en los últimos días se ha abierto una puerta en Alemania. Tanto es así que, ElDesmarque ha podido confirmar que el futbolista y el Valencia CF ultiman su cesión con opción de compra a un equipo modesto alemán.

La intención del club siempre fue traspasarlo pero, viendo que no fructifican las ofertas, el conjunto de Mestalla lo ha tenido claro: libera masa salarial, libera una ficha y deja que el futbolista se luzca en un campeonato de primer nivel como la Bundesliga con la esperanza de que el verano que viene, cuando aún le quede un año de contrato, salga traspasado. Es la misma operación que intentó con el Colonia y que, al final, no terminó llegando a buen término.

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Cenk siempre quiso ir a Alemania

Lo cierto es que Cenk siempre quiso quedarse en Alemania y aplazar su regreso a Turquía. Siendo todavía futbolista del Colonia, el central zurdo dejó claro que no quería volver al Valencia CF y que su deseo era quedarse en la Bundesliga. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", dijo una entrevista a IHA, medio deportivo de su país. En el Colonia no, pero otro equipo modesto Alemán está dispuesto a quedárselo cedido pagando su salario.

Con todo, lo que sí dejó claro Cenk en aquella entrevista que su regreso a Turquía debería ser para más adelante. "Nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado", dijo dando largas. Ahora, su futuro pasa por Alemania si no hay contratiempo de última hora.