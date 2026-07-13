Oficial: Santamaría ya es historia en el Valencia CF, se despide como un caballero

David Torres 13 JUL 2026 - 21:27h.

El Valencia CF lo ha hecho oficial con un comunicado en la tarde noche de este lunes

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El Valencia CF ha hecho oficial en la tarde de este lunes la "desvinculación contractual" de Baptiste Santamaría tras llegar a un acuerdo con el futbolista francés. El jugador, al que le restaba un año de contrato, abandona el conjunto che perdonando el salario correspondiente a esa última temporada, un gesto aplaudido entre los aficionados valencianistas que valoran que no se haya enrocado en su postura, haya aceptado su situación y se despida como un caballero, sin hacer un ruido y asumiendo que su futuro está lejos de Mestalla El club le ha agradecido su profesionalidad y le he deseado suerte de cara a su próximo desafío deportivo, que pasa por el PAOK griego con el que ha firmado por una temporada más otra opcional.

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Baptiste Santamaría abandona el Valencia CF y ficha por el PAOK

El centrocampista francés Baptiste Santamaria llegó este domingo por la tarde a Salónica (Grecia) para culminar su fichaje por el PAOK Salónica y cerrar su etapa en el Valencia. El propio club griego ha hecho oficial su llegada hasta el 30 de junio de 2027, con opción de prolongar por una temporada más si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Santamaria llegó al club de Mestalla en el verano de 2025 tras haber pasado por el Stade Rennes y e Niza y firmó un contrato de dos campañas.

El mediocentro francés de 31 años participó en 19 partidos de la pasada campaña 2025-26 pero su protagonismo fue decreciente. Entre la tercera y la octava jornada, entre agosto y octubre, encadenó seis titularidades consecutivas, añadió una más en noviembre y luego ya no volvió a formar parte del once. De hecho, desde que entró en los dos últimos minutos en el derbi ante el Levante en febrero ya no volvió a jugar más.

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Santamaría es el primero de los señalados en la operación salida que ha venido publicando ElDesmarque. Cenk debería ser el siguiente.