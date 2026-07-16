David Torres 16 JUL 2026 - 07:01h.

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ValenciaCenk Ozkaçar parece que va a ser historia en el Valencia CF. Tal y como publicó este miércoles ElDesmarque, el central zurdo se iba cedido con opción de compra al Schalke 04, club que acaba de ascender a la Bundesliga. Era la tercera cesión, esta con opción de compra no obligatoria y un objetivo claro: encontrar alguien que pague por un traspaso definitivo por él. Parecía todo acordado pero, a lo largo del día, el Trabzonspor turco hizo una oferta. Aceleró, habló con el Valencia CF, convenció al jugador y se llega el gato al agua. El equipo de Trebisonda le pagaba más al futbolista que, inicialmente, prefería fichar por Alemania. Ahora, el Mar Negro le espera.

Así, el futbolista, si nada se tuerce, tiene previsto viajar este mismo jueves a Turquía para cerrar su traspaso definitivo después de pasar la revisión y firmar su nuevo contrato. A cambio, deja en las arcas del conjunto che un montante de 1.7 millones de euros, cubriendo la cantidad de amortización que le faltaba a los de Mestalla por cumplir.

El Valencia CF, feliz con el desenlace

El Valencia CF, que veía como Cenk terminaba quedándose y solo encontraba una cesión, está feliz con el cambio radical de última hora. No en vano, no sólo se ahorra una ficha y hace hueco en la plantilla para los refuerzos que precisa y libera masa salarial, sino que además prácticamente recupera los 2 millones de amortización que le faltaban. Deportivamente ha sido un fracaso, pero al final se puede salvar parte de la inversión. En el club, como pasó con Baptiste Santamaría, se ha valorado muy positivamente la predisposición del central a salir hasta el punto de que le dieron permiso para no ir a la pretemporada de Girona y hoy para viajar a Turquía. Hubo un pacto entre caballeros, como avanzó ElDesmarque, que hoy puede tener un desenlace feliz.