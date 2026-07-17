Quiénes son los nueve canteranos que se ha llevado Corberán a la pretemporada del Valencia CF y sus opciones de futuro

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ValenciaEl conjunto que dirige el entrenador, Carlos Corberán, ya se ha activado en los campos de Royalverd Training Center, ubicados en ‘pleno corazón’ de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, en la provincia de Girona. El equipo se ejercitará durante toda la semana (hasta el sábado) y jugará su primer partido (a modo de entrenamiento) de la presente pretemporada ante el Petro de Luanda, que es el vigente campeón de la Primera División de Angola.

Carlos Corberán se llevó este lunes un total de 31 futbolistas, 9 de ellos canteranos, que a priori son los más desconocidos entre gran parte de los seguidores che y que son los que, a corto o medio plazo, podrían ser los Gayà, Pepelu o Hugo Duro del futuro. En ElDesmarque analizamos uno a uno quiénes son.

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Los nueve canteranos que se ha llevado Carlos Corberán a Girona

Vicent Abril: Portero internacional sub 21 con España. Está de forma transitoria con el primer equipo. La idea del Valencia CF es que salga cedido en busca de minutos para volver en un futuro hecho como futbolista. Segunda RFEF se le ha quedado muy pequeña

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Alain Gómez: Portero internacional argentino. En la temporada 2024-25 fue campeón del Grupo VII de División de Honor con el Juvenil A y subcampeón de la Copa de Campeones. Gracias a su buen rendimiento, fue convocado por la selección Argentina sub 20 para disputar el COTIF 2025, y ha comenzado a dar sus primeros pasos en la dinámica del Valencia Mestalla. Seguirá en el VCF Mestalla

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Iker Córdoba: Defensa central formado en la Academia del Valencia CF que destaca por su solidez defensiva, madurez táctica y capacidad para liderar la zaga. Su evolución en las categorías inferiores y su regularidad le han convertido en una de las referencias defensivas de la cantera valencianista, perfilándose como un futbolista con proyección para competir en el fútbol profesional. Tras su cesión al Mirandés, lo normal es que vuelva a salir cedido en busca de minutos de élite.

Wanjala: Amos Wanjala (20 años) es un defensa central keniata que se incorporó al Valencia CF en enero de 2026 para reforzar al VCF Mestalla. Formado en su país y con experiencia en el Athletic Club Torrellano, donde compitió en Tercera Federación, dio el salto a la Academia valencianista tras destacar por su progresión. Además, ha sido internacional absoluto con Kenia y capitán de la selección sub 20 en la Copa Africana de Naciones de la categoría. Su llegada al Valencia representa un paso importante en su carrera, con el objetivo de consolidarse en el filial y seguir creciendo de cara al fútbol profesional. Su buena temporada le ha hecho dar el salto a la élite. Seguirá en el VCF Mestalla

Rubo Iranzo: Lateral derecho y Central, ya ha estado todo el año a las órdenes de Carlos Corberán pero no termina de asentarse. El club puede que le busque una cesión ya que no puede bajar al filial. Ha completado toda su progresión hasta el VCF Mestalla y el primer equipo. Natural de Picanya, debutó con el Valencia CF en Primera División en 2021 y desde entonces ha alternado participaciones con el filial y convocatorias con el primer equipo, consolidándose como uno de los capitanes del Mestalla. Lo normal es que salga cedido.

Rodrigo Gamón: De los más jóvenes. (18 años) es un lateral derecho formado en la Academia del Valencia CF, donde ha completado una progresión constante hasta consolidarse en la dinámica del VCF Mestalla. Tras destacar en las categorías inferiores, su adaptación al carril diestro le ha permitido durante la temporada 2025-26 dar el salto al filial valencianista y sus buenas actuaciones le llevaron a ser llamado por el primer equipo para participar en la pretemporada, confirmándose como una de las jóvenes promesas de la cantera en su posición. Seguirá en el VCF Mestalla

Aarón Mayol: Aarón Mayol (18 años) es un mediocentro formado en el Levante UD que se incorporó a la Academia del Valencia CF en el verano de 2025 para reforzar al Juvenil A. En su primera temporada se proclamó campeón del Grupo VII de División de Honor y su rápida evolución le permitió dar el salto al VCF Mestalla en el tramo final del curso, disputando ocho encuentros y asentándose como titular en la mayoría de ellos. Su progresión también le llevó a entrar en la dinámica del primer equipo con una convocatoria en LaLiga, y en mayo de 2026 el Valencia CF renovó su contrato como apuesta de futuro para el centro del campo de la entidad. Seguirá en el VCF Mestalla.

David Otorbi: Una de las grandes apuestas de la cantera. (18 años) Es un extremo formado en la Academia del Valencia CF desde 2019 que se ha consolidado como una de las mayores promesas del club. Nacido en El Cabanyal (Valencia) y de ascendencia nigeriana, hizo historia el 7 de enero de 2024 al convertirse, con solo 16 años, 2 meses y 19 días, en el debutante más joven de la historia del Valencia CF en partido oficial. Internacional con España en categorías inferiores, ha continuado su progresión en el VCF Mestalla, donde se ha asentado como una pieza clave gracias a su velocidad y desequilibrio por banda. En 2026 renovó su contrato con el club, que lo considera una apuesta estratégica de futuro tras su presencia habitual en la dinámica del primer equipo. Apunta a cesión si no tiene minutos en Valencia