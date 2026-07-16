El Valencia CF y el jugador quieren que no se alargue en el tiempo

Gayà 408, partidos después, espera oferta para renovar: "Siempre he valorado estar aquí porque Valencia es mi casa”

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El Valencia CF y Gayà, que acaba contrato en junio de 2027, mantienen relación constante y hablan de muchas cosas. No en vano, es el capitán del Valencia CF y la intención de las dos partes es cerrar su continuidad a la mayor brevedad posible, siempre antes de enero, cuando el futbolista quedaría libre para elegir un nuevo club, cosa que ahora el capitán ni se plantea. ElDesmarque, en contacto con ambas partes, ha podido confirmar dos cosas: ya hay conversaciones entre Gayà y el club para continuar y la predisposición de las partes es absoluta para ampliar.

Dos condiciones se tienen que dar para llegar a buen puerto

Esa buena predisposición hace que, desde el principio, tanto el jugador como el club sean conscientes de que se tienen que dar dos condiciones para ampliar su contrato. La primera, que Gayà sea consciente de que su salario, firmado hace cinco años ahora mismo está fuera de mercado y de las posibilidades del club. Es decir, Gayà tendrá que renunciar a parte de su sueldo que ahora mismo es el más elevado de la plantilla.

La segunda condición que se tiene que dar es que el Valencia CF ponga en valor la figura del capitán. Esto es, Gayà no es un futbolista más. Gayà no es Diakhaby, que no sabe lo que va a suceder con su futuro y acaba contrat. Gayà no es Thierry Rendall, que se marchó sin oferta de renovación al finalizar este 30 de junio. El lateral de Pedreguer va a empezar su decimoquinta temporada en el Valencia, está en condiciones de convertirse en el futbolista que más campañas juegue en el primer equipo e, incluso, más partidos. Por eso, la oferta tiene que implicar varias temporadas, aceptando una rebaja salarial acorde a la situación real pero poniendo en valor que es una institución en el club más allá del césped. Sirva como ejemplo que hoy mismo era el primer valencianista que rajaba públicamente por el aplazamiento de la primera jornada. “Que tengamos tres partidos nada más empezar no se ha visto nunca, pero nosotros nos tenemos que adaptar lo antes posible"