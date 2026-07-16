David Torres 16 JUL 2026 - 08:21h.

Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

"El objetivo este año lo sabemos todos que es Europa pero no nos volvamos locos"

Compartir







ValenciaMouctar Diakhaby, tras varios meses lesionado, ha comenzado la pretemporada con el resto de sus compañeros. El central franco-guineano se ha perdido 841 días por lesión desde que es futbolista del Valencia y el club, como ha venido informando ElDesmarque, lo tiene señalado como uno de los seis futbolistas que podría salir en este mercado de verano. Con un año de contrato por delante, tras salir de un período tan largo de lesión (no juega un partido desde el 3 de enero) que lleguen ofertas de traspaso interesantes por él es complicado. Pero, teniendo, además, uno de los sueldos más altos de la plantilla, renovarlo tampoco es sencillo. En los parámetros actuales, Diakhaby no puede seguir en el Valencia y es el momento de que empiecen las dos partes, club y jugador, a ver qué están dispuestos a hacer con esta situación.

Así ve Diakhaby su futuro

El jugador sabe que el debate está sobre la mesa, aunque él quiere dar largas y ser poco explícito. "Al final, cuando eres futbolista, tienes que vivir el momento. Ahora mismo me queda un año de contrato, pero no tengo que ni pensar en ello. Creo que la parte del jugador es dar lo máximo hasta que llegan esos momentos que tienes que pensar al futuro. Ahora mismo estoy más concentrado en yo mismo, a volver a coger un buen ritmo para jugar, para ayudar, dentro o fuera del equipo, a lograr los objetivos del club. Ahora mismo estoy en ello. No tengo ninguna presión ni me meto presión sobre eso. Al final es fútbol. Un día todo se acabará, que sea aquí o en otras partes del mundo", explicaba en una entrevista en Plaza Deportiva en la que además no oculta que "el objetivo este año lo sabemos todos que es Europa pero no nos volvamos locos que hay que jugar partidos". En enero es libre para firmar con cualquier club. Si nada lo remedia, se viene un caso Thierry Rendall, parte dos.

El futbolista al ser preguntado por si se ve más años en el Valencia o si su tu etapa aquí todavía tiene recorrido asegura: "La verdad no lo sé, pero me siento bien, mi familia y yo, me siento bien. Es la novena temporada que voy a empezar. Y la verdad que estoy a gusto en el Valencia. La gente en el club y la gente que veo me quieren mucho y quiero dar lo máximo a ellos: a la gente que veo en el día a día, que nos motivan a trabajar, a lograr los objetivos. Ahora mismo estoy más pensando en eso e intentando dar lo máximo".