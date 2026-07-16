David Torres 16 JUL 2026 - 15:01h.

"No sé si es favorita Argentina, pero defiende el título de campeón del mundo"

Argentina lo vuelve a hacer: remonta en seis minutos ante Inglaterra para llegar a la final contra España

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ValenciaDe nuevo contra las cuerdas y a un paso de la eliminación, abajo 0-1 en el marcador en el minuto 85, Argentina firmó este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta una remontada épica con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez para prolongar la pesadilla de Inglaterra en la Copa del Mundo y sellar el billete para su segunda final consecutiva, esta vez contra España. A algunos les podrá sorprender, pero no a Guido Rodríguez, flamante capitán general del Valencia CF y que estuvo a las puertas de ir al Mundial con la Albiceleste, ya soñó, ya predijo esta final, que coincide con la Finalissima que no se jugó.

La predicción de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez hablaba este sábado de Argentina y el Mundial en la 30ª Convención de Peñas Valencianistas. Tenía poco mérito porque tanto España como Argentina estaban ya en semifinales. Mucho más osado fue cuando lo dijo la primera vez.

Hay que remontarse cuatro meses atrás, al 26 de marzo de este año, cuando en una entrevista exclusiva en ElDesmarque, en aquella en la que por primera vez dijo que quería quedarse en Mestalla, como así ha sido, el pivote argentino se "mojó" vaticinando su final deseada. "Sería lindo, sí. Realmente, como argentino, te digo que ver a Argentina en la final sería muy lindo. Y bueno, España claramente es un candidato a poder jugar una final del mundo, así que sería un lindo partido España-Argentina".

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Dónde no fue tan contundente, o sí, es sobre quien sería favorito en lo que ahora es una final real. Obviamente, Guido tiró para casa. "Bueno, favorita no sé si es Argentina, pero es la que va a defender el título o los que vamos a defender el título. Porque es así, somos los campeones del mundo hoy en día y somos los que vamos a defender el título. Después hay muchas selecciones que están bien, que tienen grandes jugadores", contestó.

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"Malvinas argentinas"

El centrocampista del Valencia CF, que celebró el pase de Argentina compartiendo la pancarta "Malvinas Argentinas" en su instagram, está, como todo el país, eufórico por la posibilidad de que su generación despida a Messi, el considerado mejor jugador de todos los tiempos, con su segundo título de campeón del mundo. De hecho, en las reflexiones que hace Guido el principal argumento es ese: son los vigentes campeones y, por tanto, los favoritos al título. Es el principal guión para el relato previo a la final contra España.