David Torres 16 JUL 2026 - 13:56h.

Gayà, Hugo Duro y Rioja arrancan con fuerza y se suman a la corriente europea: "Ojalá darnos una alegría para despedir Mestalla"

"Es una temporada especial, tenemos que ser más ambiciosos desde un principio porque nos ha costado mucho en las temporadas anteriores"

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ValenciaEl defensa y capitán valencianista, José Luis Gayà, cumple su décimo quinta temporada con el primer equipo desde su debut en la Copa del Rey frente a la UE Llagostera en la temporada 2012-2013. Precisamente es la última que tiene contrato tras renovar hasta 2027 y, aunque el club y él no se han puesto manos a la obra para ampliarlo, en el horizonte está convertirse en un One Man Club así como ser el valencianista con más temporadas en el primer equipo del Valencia CF, además de estrenar la nueva casa del Valencia CF, el Nou Mestalla.

Gayà, según ha podido saber ElDesmarque, sólo tiene ojos para el Valencia CF. Quiere renovar y espera la llamada del club siendo consciente de que su nuevo contrato deberá acomodarse a la situación actual del mercado valencianista. El Valencia CF aún no ha movido ficha. "Me emociono recordando estos años, porque para mí no hay nada más grande que defender la camiseta del Valencia CF", asegura ante una temporada en la que superará a Cañizares que lleva 416 partidos oficiales con el Valencia CF.

El objetivo del Valencia CF: "Ser más ambiciosos"

De su futuro, pero también de Mestalla y de los objetivos del club ha hablado Gayà en una amplia entrevista en la radio oficial en la que, de pasada, ha explicado cómo se prepara emocionalmente para el último año en Mestalla. “Desde bien pequeño me inculcaron lo que es el Valencia CF. Llegué con 11 años y he crecido aquí. He ido superando a leyendas que, para mí, han sido ídolos, pero es algo que nunca he mirado. Es algo que va pasando y muy feliz de ello. Me emociona porque son muchos años defendiendo esta camiseta y, para mí, no hay nada más grande. Hay que valorar todo lo que tenemos, siempre he valorado estar aquí porque Mestalla y Valencia es mi casa”.

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El de Pedreguer ha comentado, además, las siguientes cuestiones antes del inicio de LALIGA y la importancia del grupo desde la pretemporada.

Importancia del grupo

“En el fútbol donde prima, cada vez más, lo físico, el que es más equipo y van remando en la misma dirección, el que se entrega al máximo, el que lo da todo, el nivel de fútbol está más superior, pues el equipo que sea más grupo, más equipo, muchas veces, es el que se va a llevar los partidos y, en este caso, tenemos que ser una familia y es lo que tenemos que intentar hacer desde el principio”.

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Pretemporada 26-27

“Siempre cuesta un poco coger el ritmo, pero cuando ya van pasando los entrenamientos, cada vez, nos vamos sintiendo mejor”.

Críticas a la acumulación de tres partidos

Inicio LALIGA EA SPORTS 26-27

“Que tengamos tres partidos nada más empezar no se ha visto nunca, pero nosotros nos tenemos que adaptar lo antes posible. Los dos encuentros en el estadio de Mestalla, sobre todo, tenemos que arrancar bien la temporada porque eso va a ser muy importante”.

Nuevos fichajes

“En estos primeros días de entrenamientos los veo muy bien, muy implicados, con muchas ganas de dar alegrías a la afición y nosotros estamos ayudándoles para que se adapten lo antes posible. Guido, claro que cuenta como un fichaje. Lo tuvimos la segunda vuelta del año pasado, nos ayudó mucho y aportó jerarquía y liderazgo al centro del campo. Es un grandísimo futbolista, que nos va a ayudar muchísimo”.

Última temporada en el Estadio de Mestalla

“Tenemos que despedir Mestalla como merece. Hablo de ambición por ganar muchos más partidos en el Camp de Mestalla, que es nuestro ‘templo’ y nuestra ‘casa’. Nos tenemos que sentir muy fuertes en Mestalla y más en su última temporada. Cuando hemos hecho grandes campañas, teníamos esa comunión y esa entrega constante con la afición. Eso es lo que tenemos que hacer esta temporada, que Mestalla sea un fortín. Es una temporada especial, tenemos que ser más ambiciosos desde un principio porque nos ha costado mucho en las primeras vueltas de los últimos años, pero tenemos que intentar que esa reacción que llega en la segunda vuelta que sea desde el principio. Para eso, es tan importante prepararnos bien”.

“Tenemos que despedir Mestalla como se merece"

Es el capitán

“Empecé muy joven siendo capitán, llevaba muchas temporadas ya en el club. Sé lo que es el Valencia CF y de la responsabilidad y exigencia que tiene ser capitán de este club y lo intento asumir de la mejor manera posible y trato de hacerlo lo mejor que sé”.