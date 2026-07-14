David Torres 14 JUL 2026 - 14:04h.

El equipo jugará el sábado ante el Petros de Luanda el 18 a puerta cerrada

Dimitri Foulquier vuelve cinco meses después: así está su futuro y el plan del Valencia CF con él

Compartir







ValenciaEl Valencia CF completó este martes su primer entrenamiento en Girona, donde lleva a cabo su primera concentración de la pretemporada, y dónde el sábado se estrenará con un amistoso a puerta cerrada contra el Petro de Luanda, que es el vigente campeón de la Primera División de Angola. Así, el conjunto que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán, ya se ha activado en los campos de Royalverd Training Center, ubicados en ‘pleno corazón’ de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, en la provincia de Girona, dónde estará hasta el próximo domingo.

Tras este stage, la plantilla regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna donde continuará preparando el inicio de LALIGA y jugará dos partidos amistosos (CD Eldense y CD Castellón).

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF se mete entre Andrés García y el Getafe: todas las opciones para el lateral derecho che

Un jugador al margen y varias caras nuevas

El Valencia CF se entrenó con el lateral Dimitri Foulquier al margen del grupo al estar en el tramo final de la recuperación de la lesión de rodilla. El defensa francés se ha desplazado con la expedición valencianista a Girona pese a continuar con su puesta a punto después de su paso por el quirófano hace cinco meses a causa de dicha lesión en la articulación izquierda. Foulquier es el único de los futbolistas lesionados de larga duración que ha viajado a Girona, ya que Diego López, Copete, Alberto Marí y Sergi Canós permanecen trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna.

PUEDE INTERESARTE Thomas Meunier falta a su palabra y deja tirado al Valencia CF

Sí que trabaja ya con sus compañeros el central Mouctar Diakhaby, que tampoco pudo acabar la campaña por una lesión de la que ya está recuperado.

Mientras, los tres fichajes Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, continúan con su proceso de adaptación y, según fuentes del club, se están integrando muy bien, trabajando a buen ritmo e intensidad junto al resto de la plantilla, que volverá a entrenarse esta tarde a partir de las 18:30 horas