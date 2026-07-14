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ValenciaEl plan del Valencia CF con la portería ha cambiado. El "Dimitrievski, Rivero y otro" que avanzó ElDesmarque en febrero, ha experimentado un giro copernicano dada la escasez de fichas en el primer equipo. La confección de la plantilla, como ha venido informando este medio, incluye a los cuatro lesionados de larga duración, y la escasez de salidas han obligado al club a decirle a Rivero que se busque equipo. Así que, el plan del Valencia CF sigue siendo Dimitrievski, otro portero que se pretende fichar para que compita con él y que podría ser el joven Kayne Van Oevelen, y el tercero en discordia será un meta del filial Raúl Jiménez.

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El plan con Vicent Abril: ofertas del extranjero y de España

En medio de esta ecuación está Vicent Abril, el portero que Corberán se ha llevado a la pretemporada, que es internacional con las categorías inferiores de España (ya se ha estrenado con la sub 21) y que está llamado a ser el futuro portero del Valencia CF. En el club argumentan que tiene que crecer, tiene que dar el salto a la élite, foguearse y tener minutos porque va a ser el portero del Valencia CF del Nou Mestalla y Segunda RFEF se le queda pequeño. El futbolista lo tiene claro y tiene ofertas de Primera del extranjero y de varios equipos españoles dispuestos a darle los minutos que precisa.

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Corberán se lo lleva a la pretemporada

Sin embargo, y ahí viene lo paradójico del asunto, ahora Carlos Corberán lo necesita. El técnico de Cheste sólo tiene a Stole Dimitrievski y acaba de llegar. Es decir, para trabajar en pretemporada sólo está Rivero y el mencionado Abril que, mientras trabaja en Paterna, no puede buscarse equipo. Además, para que nada falte, el Valencia negocia que ese "otro" meta que tiene que llegar para competir con Dimitrievski sea también un joven, aunque con más experiencia en la élite, como Kayne Van Oevelen, y con proyección; algo que podría chocar directamente con los intereses de Abril o del meta que le sigue, Raúl Jiménez.

En la Academia y en el club están convencidos de que Vicent Abril será el cancerbero del Nou Mestalla pero claro, necesita culminar su llegada a la élite y eso pasa por jugar minutos saliendo fuera, pero el Valencia CF lo necesita aquí y, hasta que no fiche un portero y salga Rivero, su cesión está en stand by.