Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 19:49h.

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El Celta ha dado un acelerón importante en materia de fichajes en la recta final de este mes de julio. De las tres incorporaciones que se esperan, el conjunto celeste tiene apalabradas dos de ellas para ocupar el centro de la defensa y la portería. Si este jueves conocíamos que Abdoulaye Faye es el central elegido por la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés, ahora los focos apuntan a la portería.

Tal y como informa el periodista Alberto Bravo en @MetroVigo, Altay Bayindir es el favorito para ocupar la portería del Celta. Se trata de un cancerbero turco de 28 años que pertenece al Manchester United y que podría llegar a Balaídos en calidad de cedido. Las negociaciones siguen su curso hasta dilucidar bajo qué fórmula concreta se convierte en otro de los fichajes veraniegos de la escuadra viguesa.

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Altay Bayindir, con un año más de contrato en el Manchester United, llegó al club inglés en 2023 procedente del Fenerbahce después de toda una vida futbolística en Turquía. Siempre ha jugado un papel secundario en el equipo y esta podría ser su oportunidad para dar el salto al fútbol español. La pasada campaña jugó seis partidos de la Premier con un total de 540 minutos.

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Portazo a la opción de Julen Agirrezabala

La posibilidad de que Bayindir recale en Balaídos choca con el interés que había mostrado el Celta en Julen Agirrezabala, meta del Athletic que busca destino este verano. El mayor escollo entre ambos clubes tiene que ver con la fórmula de su salida. Los vigueses buscaban una cesión con opción de compra no obligatoria, mientras que el cuadro rojiblanco pretende cerrar su marcha mediante un traspaso. Esta opción es cada vez menos factible con los focos apuntando directamente a la Premier League.