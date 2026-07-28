Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 21:00h.

Compartir







Julen Agirrezabala es uno de los jugadores a los que el Athletic busca darle salida en el presente mercado estival. El portero, tras alguna que otra cesión por el camino, no cuenta para Edin Terzic. Trabaja en Lezama junto al resto del equipo, pero no entra en las convocatorias para los respectivos amistosos. En el horizonte aparecen opciones y en los últimos días se habla del Celta de Vigo.

Según cuenta Radio Nervión, el Celta de Vigo desea el fichaje de Agirrezabala, aunque bajo una fórmula que el Athletic, hasta la fecha, no contempla. Los celestes buscan una cesión con opción de compra no obligatoria mientras que los rojiblancos buscan un traspaso para aligerar plantilla y sacar tajada económica.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona se topa con una realidad por Aymeric Laporte y el Athletic zanja la duda

La situación actual de algunos clubes españoles dificulta esta posibilidad, por lo que no es descartable que el Athletic medite otras alternativas diferentes al traspaso para tratar de dar salida a un meta que no tendrá minutos con la presencia de Unai Simón, Álex Padilla y el joven Mikel Santos. De momento, ninguna de las ofertas que ha llegado a las oficinas de San Mamés satisface las necesidades y pretensiones del Athletic.

PUEDE INTERESARTE Beñat Prados cuenta qué pide Terzic y valora la competencia con la vuelta de Peio Canales y Gerenabarrena

Mikel Vesga, cada vez más cerca de salir

Otro de los jugadores que saldrá del Athletic próximamente es Mikel Vesga. Uno de los equipos que más cerca está de hacerse con sus servicios es el Almería, aunque por el camino han surgido otras opciones de LALIGA HYPERMOTION y también de Arabia Saudí. Todo apunta a que el mediocentro firmará por el cuadro almeriense, cuyo proyecto apunta a ser un año más uno de los más ambiciosos de la categoría.

De esta manera el club comienza a cerrar tareas pendientes en materia de salida y a reducir plantilla tras el gran número de futbolistas con el que empezó Terzic la pretemporada del equipo athleticzale.