Beñat Prados cuenta qué pide Terzic y valora la competencia con la vuelta de Peio Canales y Gerenabarrena

Celia Pérez 28 JUL 2026 - 08:43h.

El centrocampista habla del inicio de pretemporada con Terzic

Así está la salida de Mikel Vesga del Athletic con la entrada en escena del interés de Arabia Saudí

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El Athletic Club de Edin Terzic sigue tomando forma en plena pretemporada. Tras cuatro amistosos saldados con tres victorias y el empate de este sábado frente al Eibar, el técnico alemán moldea su equipo para prepararlo para una nueva campaña exigente. Este año estará Beñat Prados, que una vez superada su lesión, se encuentra al 100% para volver a dar su mejor versión, aunque tendrá competencia.

Precisamente sobre ello, ha hablado en una entrevista en El Correo, en la que asegura que con el regreso de Peio Canales y Gerenabarrera, más Jauregizar y Galarreta la competencia se eleva y los hace mejores. "Yo no soy el que lo decide. Eso es cosa del míster, pero lo que sí creo es que la competencia es buena, siempre que haya jugadores que estén dando el nivel. Lo vemos con Canales, en el Racing, y Gerenabarrena en el Castellón, que han hecho unas buenas temporadas y vienen también a aportar al equipo y a crear esa competencia sana que te hace apretar el culo porque aquí todos quieren jugar y todos quieren quedarse en el Athletic. Habrá que competir e ir demostrando", señaló.

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Beñat Prados y lo que pide Edin Terzic en el Athletic

Con Edin Terzic se abre una nueva era en el Athletic y el centrocampista cuenta habla con cada uno para decirles lo que quiere de ellos. "Quiere hacernos mejores y eso es importante porque ve potencial. Nos ha dicho que cree muchísimo en nosotros y eso te da una confianza muy grande para intentar crecer como jugador", apuntó.

Beñat Prados afronta una nueva e ilusionante temporada en el Athletic, pero también exigente con la alta competencia que habrá en un centro del campo en el que aún queda por salir efectivos como Mikel Vesga o Unai Vencedor para liberar espacio.