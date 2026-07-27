Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 18:39h.

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Iker Muniain dio el pistoletazo de salida a su nueva etapa como técnico del Salamanca UDS con su presentación en sociedad. El exfutbolista del Athletic aterriza en Segunda RFEF tras su paso por el CD Derio con el objetivo de lograr el ascenso de categoría. A su vez, reconoció contactos con San Lorenzo, su último club como jugador, quien intentó firmarlo este verano para su banquillo una vez que ya había firmado con el cuadro salmantino.

"Para que los contratos se den, se tienen que dar ciertas condiciones. No voy a mentir en absoluto. Es cierto que existió contacto entre San Lorenzo y yo. Hoy estoy aquí, hubo contactos, hubo. Estoy 100 por 100 enfocado en lo que me viene por delante", comentó ante los medios durante su presentación.

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Su nueva etapa en Salamanca

Con todo ello superado, el exjugador del Athletic Club comentó que el objetivo final del club es ascender, pero que para ello han de construir un equipo capaz de competir cada jornada "como si se tratase del último partido". A su juicio, si el grupo es capaz de mantener esa mentalidad durante toda la temporada, "estará muy cerca" de conseguir la meta final.

Y todo ello con una plantilla sobre la que ha tenido total poder de decisión y con la que pretende, según expresó, implantar un modelo de juego protagonista, con un equipo asociativo en ataque e intenso en defensa, capaz de conectar con la afición.

"El fútbol es un deporte de emociones. La gente quiere venir al estadio y disfrutar con su equipo", remató el técnico, convencido de que esa identidad y los resultados serán la mejor forma de volver a ilusionar al entorno del Salamanca CF UDS, en un estado de desánimo por el recorrido de las últimas temporadas.