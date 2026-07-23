Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 12:27h.

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Edin Terzic abordó el tema de la plantilla tras el último amistoso del Athletic Club. Concretamente centró las miras en la situación de dos futbolistas como son Julen Agirrezabala y Mikel Vesga, los dos únicos jugadores sin problemas físicos que no han tenido minutos en pretemporada y cuyo futuro en el club está en el aire.

"Lo dije el primer día, no hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", explicó.

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La pretemporada y el futuro de Laporte

Terzic admitió que es "muy especial" para el club rojiblanco tener en la plantilla a tres campeones del mundo como Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, todos ellos además con un papel relevante en el título conquistado por España en Estados Unidos.

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"Es muy especial y forma parte de la historia del club. Estamos orgullosos de que estos jugadores formen parte de nuestro vestuario. Y personalmente estoy deseando que vuelvan y empezar a trabajar con ellos", subrayó el técnico alemán tras el triunfo frente al Sestao River (0-2) en el tercer amistoso de pretemporada.

Terzic reveló que ha mantenido contacto con los tres mundialistas porque cree que "es muy importante establecer una conexión (con ellos) aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez. Por ahora sólo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo", incidió Terzic antes de restar trascendencia al posible interés del Barça en el fichaje de Laporte.

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"Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros", zanjó el entrenador germano sobre este asunto.

Por otro lado, Terzic valoró positivamente el test de Las Llanas con el que ha cerrado una minigira frente a equipos vizcaínos de Tercera y Segunda RFEF que les ha servido para "construir una base física y táctica". Concretamente, en el caso de Sestao, "en las jugadas a balón parado y saques de esquina y de banda ofensivos".

"Estamos trabajando muy duro. Es un periodo muy intenso y consideramos estos partidos como parte de nuestros entrenamientos. Aún queda un mes para empezar a luchar por los puntos y estamos muy ilusionados con las próximas cuatro semanas para estar listos para el inicio de la temporada", explicó.