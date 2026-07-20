Álvaro Djaló se aferra a un contexto favorable en el Athletic: la decisión de Edin Terzic

Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 12:35h.

El extremo, con ganas de triunfar en San Mamés

Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso de mercado abierto en el Athletic

Compartir







Álvaro Djaló lo tiene claro. El extremo protagoniza este verano una de las grandes novedades del Athletic Club tras una cesión sin pena ni gloria en Catar. Consciente de la importante apuesta que realizó Ibaigane por su fichaje, el atacante quiere dar la vuelta a la tortilla y poder cumplir el sueño de triunfar en San Mamés. No será sencillo y Edin Terzic está muy atento a su evolución, aunque cuenta con un contexto favorable.

A sus 26 años, Djaló está inmerso en una pretemporada crucial para su futuro próximo. Su regreso dejaba muchas dudas en Bilbao, pero hasta el momento, y sin obviar el nivel de los rivales, el extremo está mostrando una buena versión en los amistosos veraniegos.

El técnico rojiblanco, al igual que con otros compañeros, será el encargado de tomar la decisión final sobre su futuro. Con contrato hasta junio de 2029, en el Athletic confían en un paso adelante por parte del futbolista. Y Álvaro Djaló intenta aferrarse a una situación que le favorece.

PUEDE INTERESARTE La imagen inédita de Nahuel Molina que desató la pelea en el España-Argentina: puñetazo al estómago

Álvaro Djaló se aferra a un contexto favorable en el Athletic

El extremo izquierdo levanta la mano ante Terzic y se postula como una posible opción de refresco para Nico Williams. El flamante campeón del mundo seguirá siendo un fijo en las alineaciones del Athletic, pero Djaló podría beneficiarse durante el periodo de reflexión del preparador germano de una situación que motiva el internacional español.

El menor de los hermanos Williams, al igual que Aymeric Laporte y Unai Simón, será el último en incorporarse a la pretemporada de los leones. De esta forma, Álvaro Djaló tiene pista libre para acumular más minutos en verano y tratar de convencer a Edin Terzic.

Mikel González realizó una importante inversión para conseguir un fichaje que todavía no ha brillado en Bilbao. Djaló ha dado los primeros pasos con un cambio de mentalidad que se valora en Ibaigane, pero la decisión final será del entrenador.

La pretemporada rojiblanca sube de nivel

El Athletic Club comenzará el lunes la tercera semana de pretemporada en la que tiene programados dos nuevos amistosos, frente al Sestao River y el Eibar, en los que aumentará el nivel de exigencia para el equipo dirigido por Edin Terzic.

Tras solventar con comodidad los dos primeros test frente a sendos rivales de Tercera RFEF, el Derio (0-3) y el Leioa (0-11), los futbolistas se medirán el miércoles en Las Llanas (19.30 horas) al histórico equipo verdinegro, de Segunda RFEF, y el sábado en Zamudio (19.00 horas) al conjunto armero, de LaLiga Hypermotion (Segunda).

Dos nuevos partidos que servirán a los futbolistas de Terzic para seguir acumulando kilómetros en las piernas y para plasmar sobre el césped frente a contrarios de mayor enjundia las nuevas ideas que trata de implantar el entrenador alemán cada día en Lezama.

En sus valoraciones el técnico de Menden se ha mostrado satisfecho de la evolución de su equipo en unos amistosos de los que no se pueden extraer demasiadas conclusiones, pero que sí han dejado buenas sensaciones a nivel individual de jugadores como Robert Navarro, autor de dos goles en cada partido, o de un Álvaro Djaló muy activo en ataque.

Lo peor de las dos semanas de trabajo están siendo los problemas físicos que mantienen fuera del equipo a cuatro jugadores. Esta semana Dani Vivian y Maroan Sannadi, aquejados de respectivas lesiones muscular y de rodilla, se han sumado a la lista de bajas de la que ya formaban parte desde los primeros días de preparación Andoni Gorosabel y Nico Serrano, ambos por cuestiones musculares.

El plan de trabajo de la tercera semana de trabajo del Athletic, además de los amistosos frente a Sestao River y Eibar, contempla cuatro entrenamientos -lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 10.30 horas- antes de disfrutar el próximo domingo de jornada de descanso.