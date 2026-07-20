Celia Pérez 20 JUL 2026 - 17:55h.

El centrocampista parece estar en la rampa de salida

Álvaro Djaló se aferra a un contexto favorable en el Athletic: la decisión de Edin Terzic

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El Athletic arranca este lunes una nueva semana de su pretemporada 2026. Edin Terzic sigue al mando de una plantilla a la que aún le faltan los internacionales y pendiente de algunos nombres como el de Mikel Vesga. El centrocampista, que parece estar en la rampa de salida con su próximo destino mirando a Mallorca, ha vuelto a entrenar junto a sus compañeros tras haberse ejercitado al margen en las últimas sesiones y no haber participado tampoco en los primeros amistosos de la fase de preparación.

El centrocampista ha entrenado a las órdenes de Edin Terzic en un grupo en el que no han estado los lesionados Vivian, Maroan, Gorosabel y Nico Serrano ni tampoco Yuri, Ruiz de Galarreta y Berenguer, en su caso probablemente por reparto de cargas de trabajo ya que no se han informado de que sufran problemas físicos.

La de este lunes ha sido la primera de las cuatro sesiones programadas en Lezama en una semana en la que el Athletic afrontará dos nuevos test. El miércoles (19.30 horas) se medirá en Las Llanas al Sestao River, de Segunda RFEF, y el sábado (19.00) en Zamudio al Eibar, de Segunda División.

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Mikel Vesga, en la rampa de salida

El vitoriano ya señaló al finalizar la temporada que no pensaba ser un estorbo para el club. El centro del campo está sobrepoblado y su salida es casi una realidad. A sus 33 años y con un año aún por delante de contrato, Vesga se encuentra a la espera de resolver su situación con el club y encontrar una opción que cuadre en sus planes. En este sentido se había interesado en él el PAOK de Salónica, que finalmente se decantó por Baptiste Santamaria, pero ahora habría aparecido el Mallorca. El club bermellón busca para su nuevo proyecto en Segunda firmar un pivote con experiencia y ahí aparece el nombre de Mikel Vesga