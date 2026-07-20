Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 13:32h.

El seleccionador ya confió en el portero en un trofeo sub 18 hace once años y ahora nos han hecho campeones de todo

España, una selección con cuerda para rato: llegará al Mundial 2030 con edad de repetir

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La portería de la Selección Española era uno de los debates más candentes antes de que empezara la Copa del Mundo. La buena temporada de Joan García y David Raya propiciaban las cábalas de un posible cambio bajo palos. Unas voces que se apaciguaron ligeramente tras el debut del portero del FC Barcelona en un amistoso previo en el que cometió un error. Sin embargo, Luis De la Fuente mostró su plena confianza en Unai Simón, algo que le ha ido bien desde que le citó por primera vez para disputar un campeonato sub 18, y que nos ha llevado a ser campeones de una UEFA Nations League, de una Eurocopa y, por último, a ganar el Mundial.

Corría el año 2015 cuando Unai Simón acudió a disputar la Copa del Atlántico, un torneo sub 18 que organiza la Federación de Fútbol de Canarias, y que disputan una selección canaria, la Selección Española y dos selecciones a elegir del resto del mundo. En aquella edición acudieron Portugal y Costa Rica, y se disputó en formato liguilla. Aquella España arrasó, ganando los tres partidos, marcando tres goles en cada uno y encajando tan solo un tanto, en la última jornada frente a Portugal.

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En aquella selección había jugadores que posteriormente han hecho carrera, siendo Aleix García quien, quizás, más lejos haya llegado además del propio Unai Simón. Sin embargo, otros como Kike Barja, Igor Zubeldia, Brais Méndez, Asier Villalibre o Javier Ontiveros también andaban en aquella lista, aunque jugando por detrás de otros talentos como Sebas Moyano, Sergio Akieme o Pape Cheikh. El entonces escudero de Unai Simón en la portería sería Carlos Marín, actual portero del Córdoba CF.

Entonces, en aquel torneo sub 18 disputado en 2015, Luis De la Fuente ya era muy consciente de lo que Unai Simón era capaz de dar. El seleccionador, que fue escalando y no dejó de contar con él en la sub 21. A su llegada a la absoluta, siempre tuvo claro que el vitoriano, ya asentado con Luis Enrique desde el Mundial de Qatar 2022, sería su portero. Durante años, la posición le dejó como el claro destacado, aunque en las últimas dos temporadas le han salido otros grandes competidores que han encendido el debate.

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De este modo, la mano firme de Luis De la Fuente para no dejarse influenciar por la opinión externa han propiciado que sea Unai Simón quien se mantuviese bajo los palos. Una decisión que ha resultado en récord de imbatibilidad histórico en mundiales, el Guante de Oro del Mundial, el título para casa y 47 millones de personas felices. Pero todo empezó en aquella Copa del Atlántico 2015.

La humildad de Unai Simón: "Con cualquier portero habríamos ganado"

Al término del partido, Unai Simón valoró el triunfo, su récord de imbatibilidad y el título conseguido: "Esa estadística siempre se va a poner en la portada al portero porque es lo que toca, pero creo que tenemos que poner en valor el trabajo defensivo de todo el equipo, desde los delanteros hasta la defensa. La constancia que ha mantenido durante los ocho partidos. Al final, si quieres ganar un Mundial tienes que ser regular y muy constante en todos los aspectos, no solo en el defensivo. Lo hemos conseguido. Yo estoy muy orgulloso de mirar hacia delante y de ver a todos los gladiadores que tengo para que no entre la pelota y luego ya en ataque lo que hemos visto durante los ocho partidos, que son espectaculares", explicaba.

Más allá de eso, el portero del Athletic Club entiende que una de las claves fue no arrugarse por las estrellas que tuvieran delante: "El análisis de los rivales, no achicarnos también por nombres... hemos jugado contra Portugal de Cristiano Ronaldo, la Francia de Mbappé, la Argentina de Messi... Son rivales que tienen esos recursos, esos jugadores individuales que te pueden hacer un Cristo en cualquier momento. En ese sentido, creo que hemos sabido mantener la calma en todos los partidos y mantenernos con las emociones tranquilas, que es muy importante de cara a los partidos que hemos tenido", explica.

Por último, Unai Simón se volcó en elogios hacia Luis De la Fuente, quien le dirige desde hace más de 10 años: "Yo siempre le voy a estar agradecido a Luis por darme esta oportunidad. Cualquiera de los porteros que estamos aquí, evidentemente, somos capaces de ganar el Mundial si hubiese tomado otra decisión. Estoy seguro de que esta selección hubiese levantado la Copa del Mundo igualmente. Desde 2015 que nos juntamos Luis y yo en una Copa Atlántico, en un sub 18, hasta el día de hoy. Ahora toca disfrutar con los compañeros", sentenció.