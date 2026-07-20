David Torres 20 JUL 2026 - 12:13h.

Cucurella pone en valor a la selección con un dardo a los detractores: "A veces hay gente que te dice que no vales"

La media de edad de la actual selección en 2030 superará por poco los 30 años

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ValenciaDieciséis años después, España ha vuelto a alcanzar la gloria mundial. Campeona intercontinental, otra vez. La segunda estrella, ya bordada en el pecho. Hay partidos que permanecen para siempre en la memoria de un país. Y este, frente a Argentina y con el Estadio Nueva York–Nueva Jersey como testigo, ya ocupa un lugar privilegiado entre ellos. El 19 de julio de 2026 es, desde hoy, una fecha imborrable para el fútbol español. Sin embargo, el éxito del presente no puede solventar las ansias de futuro y ahí, España, que acaba de ganar el título, tiene edad y fuerza para seguir dando guerra en 2030, cuando defenderá el cetro como local en España.

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La media de edad de España

El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0. Él, junto a Lamine Yamal (19 años) están llamados a ser los futbolistas que guíen los designios del fútbol español en los próximos años. Son los casos más extremos de una selección española cuya media de edad le hace albergar serias esperanzas de tener un bloque similar y competitivo en 2030.

Con una edad media de 26,1 años y Lamine Yamal como jugador más joven con apenas 19 años, la selección española de fútbol, se proclamó campeona jugando el mejor fútbol y dejando la sensación de que tiene cuerda para rato. Pero es que, además, si miras su DNI, su edad les permitirá a muchos pelear por repetir la gesta.

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El once titular de España, casi listo para el Mundial 2030

Muchos de los jugadores de España que salieron ante Argentina estarán en edad de competir en 2030. Salvo Laporte con 36 años,

Unai Simón tendrá 33 años; Cucurella 31, Laporte 36; Cubarsí 23, Pedro Porro 30. El centro del campo es quizá de lo más veterano. Rodrigo y Fabián tendrán 34, Álex Baena, 32, Dani Olmo 28 años, Lamine Yamal tendrá 23 y Oyarzabal 33.

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Los que salieron del banquillo también tienen un futuro esperanzador por delante. Gavi tendrá 27 años en el próximo Mundial, el goleador Ferran Torres tendrá 30 años, Zubimendi 31 y Merino 34

Y la generación que viene: campeones sub 19

Pero como el combinado de Luis de la Fuente necesitará refuerzos, las siguientes generaciones llegan apretando. Este mismo mes de julio, España sub 19 se ha proclamado campeona de Europa tras superar 2-0 en la final a Alemania y sellar un torneo inmaculado. Sencillamente perfecto. El combinado dirigido por Paco Gallardo concluye el torneo sin encajar un solo gol en los cinco partidos disputados. 19 tantos a favor y ninguno en contra ha sido el bagaje de los chicos en Gales durante esta cita tras la cual suman un nuevo trofeo a las vitrinas. José Antonio Morante, jugador del Betis, vuelve a casa como máximo goleador del campeonato. Apunten nombres de es generación de 2007, esplendorosa y con una pinta estupenda: Hugo López, Dani Yánez, Thiago Pitarch, Mario Rivas, Quim Junyent, Xavi Espart, Manu González o Francis Onyeka, pronto acompañarán a los Lamine y compañía.