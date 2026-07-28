Edin Terzic echa el cierre a la medular y el mercado del Athletic cambia de posición

Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 11:04h.

El técnico germano, capital en las decisiones veraniegas

El Racing busca al nuevo Peio Canales y cierra su fichaje por la decisión del Athletic

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El Athletic Club se sigue moviendo en el mercado de fichajes tras un verano algo distinto. Desde su llegada, Edin Terzic ha tenido que tomar decisiones en lo que a la primera plantilla respecta para aligerar una gran nómina de futbolistas. Aún hay trabajo por delante, pero el técnico, siempre de la mano de la dirección deportiva que lidera Mikel González, echa el cierre a la medular.

Sin duda, el centro del campo es la posición en la que más salidas debían producirse. Edin Terzic sumó el regreso de los cedidos y los cachorros que ya habían debutado con los leones al grupo de mediocentros que había en nómina. Y el resultado está claro.

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Edin Terzic echa el cierre a la medular

Tras decantarse por el traspaso de Unai Gómez, a la espera de los flecos por Mikel Vesga y con Unai Vencedor teniendo claro que no entra en los planes del preparador de Menden, el Athletic da por cerrada la medular. Como bien apunta Deia, el equipo rojiblanco dispondrá de hasta siete futbolistas en dicha demarcación.

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Y con un amplio registro de perfiles. Y todo ello sin obviar la situación de Selton, quien podría estar a caballo entre el filial y el primer equipo. De este modo, y salvo giro inesperado, estos serán los leones que ocuparán el centro del campo del Athletic: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Beñat Prados, Alejandro Rego, Peio Canales y Beñat Gerenabarrena.

El mercado del Athletic cambia de posición

La salida de Mikel Vesga permite al club rojiblanco a cambiar de posición en el presente mercado estival. Ahora, los esfuerzos de la parcela deportiva se enfocan en ambas áreas con varios nombres señalados en rojo en la operación salida. Comenzando por un Julen Agirrezabala por el que se han enfriado opciones y que permitiría generar un buen ingreso.

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En área propia, Hugo Rincón es la apuesta de futuro del Athletic, lo que invita a la entidad bilbaína a escuchar ofertas por Andoni Gorosabel este verano. Arriba hay más dudas, aunque es Álvaro Djaló la gran incógnita estival... ¿Terminará de convencer a Terzic?